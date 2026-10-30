Max Verstappen kan dit seizoen tweede worden, maar wordt liever derde

De strijd voor de eerste plek is eigenlijk wel gestreden. Het moet wel heel raar lopen als Kimi Antonelli dit weekend niet zijn eerste wereldtitel op naam schrijft. Maar voor Max Verstappen betekent dat niet dat er geen eer meer aan het seizoen te halen valt. Toch kijkt de Nederlander daar iets anders tegenaan.

Als je terugkijkt naar de eerste helft van het seizoen en waar Max Verstappen nu staat, had niemand überhaupt verwacht dat hij nog zou kunnen strijden voor een plek in de top drie. Maar de stijgende lijn is ingezet en een tweede plek in het kampioenschap zou nog prima haalbaar moeten zijn. Verstappen staat immers slechts zes punten achter nummer twee George Russell en vijf punten achter nummer drie Lewis Hamilton. Er zijn nog vijf races om dit gaatje dicht te rijden, dus alles is nog mogelijk.

Eerste of niks

Maar Verstappen kan het allemaal niet interesseren. Die tweede plek is dan wel haalbaar, maar het is niet alsof hij alles op alles gaat zetten om die ook te halen, geeft hij zelf aan. Volgens hem zijn heel andere dingen veel belangrijker. De eerste plaats bijvoorbeeld. "Natuurlijk zijn we dit jaar flink verbeterd, maar we zijn er nog niet. Het gaat mij alleen om de eerste plaats."

Die positie kan de Limburger natuurlijk op z'n buik schrijven. De focus ligt dan ook niet om de eerste van de verliezers te worden onder de coureurs, maar het team zo hoog mogelijk te laten eindigen. "Het maakt me niet uit of ik tweede of vijfde word. Ons doel is om de derde plaats in het constructeurskampioenschap te behalen", verklaart hij tegenover de pers in Mexico. Dat betekent vooral McLaren voorblijven de aankomende paar races, want Red Bull staat op dit moment op een gelijk aantal punten met de huidige constructeurskampioen.

Kan wel eens saai worden

Voor de aankomende race betekent dat overigens geen spektakel. Hoewel Verstappen dondersgoed weet dat hij de oranje auto's voor moet blijven, geeft hij aan dat er in Mexico een iets andere aanpak nodig is dan je zou verwachten. Doordat het circuit heel hoog boven de zeespiegel ligt en het er erg warm kan zijn, hebben de motoren en remmen al snel de neiging om te oververhitten. Volgens de Nederlander is het dus vooral een kwestie om uit te zoeken hoe de motor het beste gebruikt kan worden en hoe de remmen koel kunnen blijven.

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