Max Verstappen: “Liever met F1-pensioen dan naar een ander team!’’

Na lang en veel speculeren en verschillende gemixte boodschappen uit kamp-Verstappen weten we het nu zeker: Max Verstappen blijft in de Formule 1 racen tot en met 2030 bij zijn oude vertrouwde Red Bull-team. Hij maakt het nieuws wereldkundig op de vooravond van de GP van Nederland . In Zandvoort verklaart Verstappen zich nader over zijn keuze om bij te tekenen.

De viervoudig F1-kampioen vertelt, zoals altijd, openhartig over hoe hij tot zijn contractverlenging is gekomen: "Ik moet eerlijk zeggen dat ik na de eerste paar races tegen Laurent zei: 'Kom niet bij me aan met vragen over de toekomst, want ik weet nog niet eens of ik wel wil blijven.' Maar als ik heel eerlijk ben, hebben we het onderwerp altijd opengehouden. Ik hou van racen en ik heb ook veel goede discussies gehad met de Formule 1 en de FIA. Ik denk dat we nu langzaam maar zeker toewerken naar iets dat beter en beter wordt. Ik heb mezelf ook aangepast en ik heb geaccepteerd dat de situatie nu eenmaal zo is en dat ik er het beste van moet maken.

Langer door dan 2030?

Wanneer het tegen zat of Verstappen het niet naar zijn zin had, zinspeelde hij op een toekomst in de langeafstandsracerij. Niet voor niets reed hij dit jaar mee in de 24 Uur van de Nürburgring . Het vervolg van de endurance-carrière wordt nu even gepauzeerd en misschien nog wel langer dan we verwachten.

Verstappen zegt over zijn nieuwe F1-contract: “Het jaar waarin mijn nieuwe contract nu eindigt, opent ook weer deuren. Misschien kunnen we, als de V8-motoren terugkomen, er opnieuw naar kijken." De Nederlandse coureur verwijst naar de uitspraken van FIA-baas Mohammed Ben Sulayem die graag de achtcilinder terug in de F1-auto’s wil stoppen vanaf 2030.

Geen overstap naar Mercedes, Ferrari of McLaren

Tevens was er nog de mogelijkheid voor Verstappen om eens te kijken of het gras groener was bij een buurman. Na een vakantiebezoekje aan Toto Wolff en kapers als McLaren en Ferrari op de kust om Verstappen te tekenen, blijft hij zijn werkgever dus gewoon trouw. Dat was voor hem ook nooit een overweging.

Verstappen: "Ik neigde eerder naar een Formule 1-pensioen dan naar een overstap naar een ander team! Dat zat allemaal wel goed. Ik heb het hier naar mijn zin. Ik denk dat het een geweldig verhaal zou zijn als ik mijn carrière begon bij Red Bull en het daar ook kan afmaken. Zoals ik eerder al zei: ik voel de neiging niet zo om iets te veranderen. Ik hoef niet zozeer in andere teamkleuren te rijden. Blauw is mijn favoriete kleur, dus dat helpt ook! Het zou gewoon een geweldig verhaal zijn als ik het hier kan afsluiten."

Ik had hem persoonlijk nog graag in scharlakenrood willen zien, maar mijn mening zal daar weinig aan veranderen vrees ik. Het is nu extra te hopen voor F1-fans dat Ben Sulayem zijn V8-wil er doorheen krijgt gedrukt zodat we misschien nog wat bonusjaartjes mogen genieten van Verstappen in een F1-auto.

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