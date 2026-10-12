Hierom zullen drie van de laatste races heel anders verlopen voor Max Verstappen

De laatste drie Formule 1-races van dit seizoen zullen iets minder vertrouwd verlopen dan Max Verstappen waarschijnlijk had gehoopt. Dat komt vooral doordat McLaren de claim gelegd heeft op race engineer Gianpiero Lambiase van Red Bull.

Aan het eind van dit seizoen zwaait Max Verstappens trouwe race engineer en vriend Gianpiero Lambiase af. Hij stapt over naar McLaren, waar hij een iets betere functie gaat vervullen dan Verstappen naar al z'n 73 overwinningen coachen. Vanaf volgend jaar mag hij de Papaya Rules herdefiniëren en er hopelijk voor zorgen dat Lando Norris en Oscar Piastri elkaar niet meer elke race van de baan tikken.

Niet naar de VS

Nu zou je waarschijnlijk verwachten dat het vertrek van Lambiase pas volgend jaar een probleem wordt voor Red Bull, maar nu blijkt dat het team het gezeur voor wil zijn. Teambaas Laurent Mekies heeft namelijk besloten dat de vaste race engineer van Verstappen drie van de laatste races van dit seizoen alvast wat vakantiedagen mag opnemen.

Lambiase wordt tijdens de races in Austin, Las Vegas en Sao Paulo vervangen door Tom Hart, die ook vanaf 2027 de rol zal gaan vervullen. Lambiase behoudt zijn plekje dus nog in Mexico, Qatar en Abu Dhabi, mochten die laatste twee doorgaan. Anders is zijn laatste race in Italië.

Hart is al langer onderdeel van Red Bull, specifiek aan de kant van Max Verstappen. Hij zou eigenlijk naar verluidt ook eind dit jaar vertrekken naar Williams tot hij de functie van race engineer van Max Verstappen aangeboden kreeg.

Blijf kalm

Aankomend weekend krijgen we dus al voor het eerst de combinatie Verstappen-Hart voorgeschoteld. We zijn dan ook enorm benieuwd hoe dit gaat verlopen. We weten ondertussen niet beter dan dat we Lambiase vanaf de pitmuur pogingen horen doen om de Limburger enigszins kalm te houden als het allemaal even wat minder goed gaat. Iets waar het tweetal zo goed in is geworden dat het zelfs gaat als de boordradio van Verstappen stuk is, bleek afgelopen weekend.

Lambiase begint overigens niet per 1 januari 2027 aan zijn nieuwe functie bij McLaren. Hij heeft nog te maken met een afkoelperiode, of gardening leave, na zijn vertrek bij Red Bull. Verwacht wordt dat hij pas ergens halverwege het jaar, of misschien zelfs begin 2028 echt werk kan gaan verzetten bij het team uit Woking.

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