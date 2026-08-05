Max Verstappen legt de vinger op de zere plek: 'Iedereen doet hetzelfde'

Steeds meer coureurs scharen zich achter Max Verstappen en zijn doorgaans goed onderbouwde kritiek op de nieuwe reglementen van de Formule 1. En gaande weg komen we meer te weten over wat de coureurs nu eigenlijk zo vervelend vinden, want dat zit dieper dan enkel leren omgaan met de elektrische aandrijving.

Eerder liet Verstappen al weten dat de koningsklasse wordt uitgehold, omdat de unieke talenten van coureurs steeds minder gaan tellen. Fouten en pure rijkunsten zouden teniet gedaan worden met een druk op de knop waarmee de auto meer vermogen krijgt en dus makkelijk kan inhalen. Het is iets wat vooralsnog enkel bij de getrainde kijkers opvalt, maar ook steeds meer begint op te vallen bij het grotere publiek: het inhalen is kunstmatig aangedikt.

Iedereen doet hetzelfde

Op dat statement komt nu nog meer nuance, want de Limburger is van mening dat het hele grid steeds meer hetzelfde moet gaan rijden. "Het geldt voor alle raceklassen waarin je rijdt, helemaal in de Formule 1. Ik denk dat je je moet aanpassen aan wat het best werk voor de auto", zegt Verstappen.

Nu zou je zeggen dat daar geen probleem in zit, want dat is iets waar de coureur talent of niet in heeft. Verstappen heeft immers in meerdere raceklassen laten zien dat hij hier een van de beste in is. Het nadeel is alleen dat in dit geval de auto niet of nauwelijks aangepast kan worden aan de rijstijl van de coureur dankzij de strikte regels en de elektrische aandrijving.

Uiteindelijk betekent dit dat iedereen zich moet aanpassen aan de auto, waardoor elke coureur in essentie precies dezelfde rijstijl erop nahoudt. Iets wat de koningsklasse, waar je juist door een combinatie van rijstijl en aanpassingsvermogen terecht kan komen, niet ten goede komt.

Of zoals Verstappen het beter uitlegt: "Je moet je rijstijl altijd aanpassen aan wat het snelst is. Ik kan wel zeggen: dit is mijn rijstijl en zo rijd ik de auto, maar ik kan je vertellen dat ik in Spa dan een halve seconde verlies. Dat toont wel aan hoe vreemd de Formule 1 nu is."

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