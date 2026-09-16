Max Verstappen maakt gehakt van 100 tegenstanders

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Had je vast niet verwacht

Had je vast niet verwacht

Had je vast niet verwacht

Max Verstappen heeft weer eens een race gewonnen. Niet heel verrassend natuurlijk. Alleen stonden er dit keer geen twintig auto's op de grid, maar liefst honderd tegenstanders. Bovendien mocht de Nederlander lekker achteraan beginnen. Het plan was simpel: dertig ronden lang zoveel mogelijk mensen inhalen. Uiteindelijk had Max daar niet zo veel tijd voor nodig.

Max vs 100 wordt Max vs 0

De bizarre race werd gehouden op een speciaal aangelegde lay-out van Silverstone. De honderd tegenstanders moesten eerst kwalificeren, waarna de snelste vooraan mocht starten en de langzaamste vlak voor Verstappen terechtkwam.

Daarna was het vooral belangrijk om even ruimte te vinden. Iedere coureur die door Verstappen werd ingehaald, lag meteen uit de race. Dat zorgde ervoor dat het veld razendsnel kleiner werd.

Ondanks een aantal crashes her en der werkte de viervoudig Formule 1 wereldkampioen zich in enorm rap tempo naar voren en reed na een paar ronden al tussen de snelste deelnemers.

Honderd karts, dertig ronden

Het was bepaald geen normale kartrace. Iedere kart was identiek en coureurs moesten inclusief uitrusting minimaal 85 kilo wegen. Wie lichter was, kreeg ballast mee. Niemand kon dus alvast twintig kilo afvallen om Max even lekker te slim af te zijn.

Daarnaast kregen de deelnemers een interessante joker. In de eerste helft van de race mochten ze één keer gebruikmaken van een shortcut. Verstappen kreeg dezelfde mogelijkheid, maar pas in de tweede helft.

Alsof honderd tegenstanders nog niet genoeg chaos opleverden, konden de andere deelnemers tijdens de race ook met Verstappen communiceren. Dat was natuurlijk mooi.

35 minuten later was het klaar

Uiteindelijk bleek de opdracht voor Verstappen een stuk minder ingewikkeld dan het op papier klonk. Na ongeveer 35 minuten had hij namelijk alle honderd tegenstanders al ingehaald en daarmee de overwinning binnen.

Daarmee werd een race die op voorhand vooral als knotsgek experiment klonk, toch een soort demonstratie van waarom je Max Verstappen normaal gesproken niet achteraan moet laten starten.

De volgende keer misschien 200 tegenstanders, Red Bull?