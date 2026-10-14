Max Verstappen neemt het op tegen de allerbeste ooit!

Max Verstappen wordt door velen gezien als een van de beste coureurs ter wereld. Of zelfs de allerbeste. Maar komend weekend staat hij aan de start van een race waarin iemand meedoet die nóg meer wereldtitels heeft gewonnen.

En dat is niemand minder dan Valentino Rossi. Juist, de allerbeste ooit. Op de motor dan.

De inmiddels 47-jarige Italiaan werd negen keer wereldkampioen op twee wielen en rijdt sinds zijn afscheid van de MotoGP in de autosport. Komende zaterdag treffen de twee elkaar tijdens de GT World Challenge Europe op het Portugese circuit van Portimão.

Rossi kijkt uit naar Verstappen

Verstappen rijdt in een Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen Verstappen Racing-team, samen met Chris Lulham en Ben Barnicoat. Rossi komt uit voor BMW en bestuurt een M4 GT3 EVO.

De Italiaan heeft er behoorlijk veel zin in, al verwacht hij dat Verstappen lastig te verslaan wordt. Tegen Sky Sports vertelde Rossi dat hij nooit had gedacht ooit tegen Max te zullen racen. Hij hoopt zelfs een tijdje achter hem te kunnen rijden om te zien hoe Verstappen zijn auto bestuurt.

Andersom is het enthousiasme er ook. Verstappen noemt Rossi 'een toffe gast' en hoopt hem in Portugal even te spreken. Tijdens de race ziet hij hem liever niet, want Max wil het liefst gewoon vooraan rijden.

Voor Verstappen betekent het opnieuw een raceweekend tussen zijn Formule 1-verplichtingen door. De GT3-race duurt drie uur en wordt zaterdag 17 oktober verreden. Hoe je gratis kunt kijken, hebben wij gisteren al uitgebreid voor je opgeschreven.

Rossi heeft inmiddels een paar jaar ervaring in de GT3-racerij. Verstappen is er pas relatief kort mee bezig. Het wordt dus interessant om te zien hoe dicht de twee bij elkaar in de buurt komen.

Maar een mooie clash wordt het zeker! Wij hebben er -net als Max en Valentino- ook heul veul zin in!

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