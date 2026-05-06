Max Verstappen neemt levensgevaarlijke gok

Wat heeft Max Verstappen nou weer gedaan? Nou, strikt genomen nog niks. En daar zit hem ook meteen de crux van dit verhaal. En hoe dat zit en waarom dat dus een levensgevaarlijke gok kan zijn, ga ik je nu vertellen, rustig aan.

Onze Max doet binnenkort mee aan de 24 uur van de Nürburgring, zoals we allemaal wel weten. En als je dat nog niet weet, weet je het nu. 24 uur over de Groene Hel, dus dat betekent overdag, maar ook 's nachts. En wat is nou 1 specifiek kenmerk van de nacht? Juist, dat het dan donker is. En Max weet eigenlijk helemaal niet of hij überhaupt wel iets ziet dan. Want op de vraag of hij misschien nachtblind is, reageerde Verstappen zoals alleen Verstappen dat kan. "Geen idee, dat merken we vanzelf wel.”

Max Verstappen merkt het allemaal wel

En mede hierom houden wij zo van Max Verstappen. Terwijl complete fabrieksteams alles analyseren tot op de millimeter, gaat Max gewoon kijken hoe het voelt om midden in de nacht met bijna 300 per uur door een donker Duits bos te vliegen. En waarschijnlijk dan alsnog alles en iedereen het snot voor de ogen rijden. Zoals Max dat eigenlijk altijd wel doet.

Maar goed, mocht het allemaal totaal niet werken omdat hij echt geen hand voor ogen ziet, dan had hij zelf ook al een even zo simpele als doeltreffende oplossing bedacht. Dan rijdt hij gewoon overdag. Zie je, het hoeft allemaal niet zo moeilijk

Overigens krijgt Verstappen nog wel een avondsessie om te oefenen. Daar is het wel ietsje minder donker, maar genoeg om de feeling al een beetje te krijgen.

Conclusie, Max neemt het allemaal niet zo zwaar. Zouden meer mensen moeten doen.