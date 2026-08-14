Max Verstappen neemt op toepasselijke manier afscheid van Zandvoort

Een nieuwe Dutch Grand Prix, een nieuwe helm voor Max Verstappen. De Nederlander heeft zijn ontwerp voor zijn allerlaatste Formule 1-race op Zandvoort onthuld. Het is lekker chauvinistisch.

De helm van Verstappen is grotendeels wit en wordt voorzien van donkerblauwe lijnen, bloemen en andere patronen die je normaal gesproken eerder op een Delfts blauw bord zou verwachten. Al denk ik niet dat de helm van Max daadwerkelijk van porselein is.

Uiteraard zijn ook de logo’s van Red Bull Racing en de sponsoren in het ontwerp verwerkt. Het resultaat is behoorlijk anders dan de helmen waarmee Verstappen de afgelopen jaren tijdens zijn thuisrace verscheen. Erg leuk voor je oma ook, dat Delfts blauw.

Het is inmiddels een traditie dat Verstappen voor de Dutch Grand Prix met een speciaal ontwerp voor zijn helm komt. In eerdere edities stonden onder meer de Nederlandse vlag en zijn bekende leeuw centraal. Voor de laatste editie kiest hij dus voor een typisch Nederlands stukje cultuur. Hij had ook een helm met een enorme jonko kunnen laten maken, maar misschien is dat niet zijn humor.

Na dit weekend is het voorlopig gedaan met de Formule 1 in Nederland. De Dutch Grand Prix verdwijnt na de editie van 2026 van de kalender. Daarmee komt een einde aan een relatief kort, maar behoorlijk succesvol hoofdstuk. Misschien maar goed ook, want als de GP nog jaren zou duren was er misschien niet langer sprake van een succesvol hoofdstuk. Iedereen die een keer de F1 in Zandvoort wilde bezoeken heeft dat inmiddels wel gedaan.

De Formule 1 keerde in 2021 na een afwezigheid van 36 jaar terug naar Zandvoort. Verstappen maakte er vervolgens meteen een Nederlands feestje van door de eerste drie edities op zijn naam te schrijven. In 2024 ging de overwinning naar Lando Norris, terwijl Oscar Piastri vorig jaar de champagne mocht ontkurken. Alsnog een oranje feestje, maar das meer papaya.

Voor Verstappen wordt het dit jaar dus zijn zesde en laatste thuisrace. Een afscheid met een overwinning zou natuurlijk het perfecte scenario zijn, maar gezien de resultaten van het eerste seizoenshelft lijkt die kans klein. Maar wie weet!

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