Max Verstappen op de Nürburgring: dit is wanneer hij dit weekend actie komt

Als Wouter me een maand vrijaf gaf wegens het gebrek aan nieuws weet ik niet zeker of ik voor andere media zou gaan schrijven. Een paar weekjes Zuid-Frankrijk klinken dan ook wel aantrekkelijk. Max Verstappen blijft wel lekker werken voor zijn centen. Hij gebruikt de F1-pauze maximaal, zo ook aanstaand weekend!

Verstappen zit de laatste tijd al bijna vaker in een andere raceauto dan zijn Red Bull RB22 F1-auto. Na zijn deelname (en diskwalificatie) aan NLS2 op de Nürburgring klom Verstappen ook nog in een dikke Nismo alvorens hij deze week weer plaats nam in de AMG GT3 op de besneeuwde Groene Hell . Wat nog mist, is een rondje op de Nordschleife tijdens de Touristenfahrten.

NLS Qualifiers

Verstappen Racing bevestigde eerder dat er weer een nieuwe afspraak met de Ring gepland staat. De volgende ontmoeting op de Nürburgring voor de NLS vind dit weekend plaats. Max Verstappen rijdt mee met de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 april.

Op welke momenten Verstappen daadwerkelijk achter het stuur zit, weten alleen mensen binnen het team. Het einddoel is om mee te doen aan de sessie op zondag van 10:40 uur tot 11:40. Dan worden de plekken voor de voorste startrijen bepaald voor de 24 Uur van de Nürburgring. Je mag verwachten dat Verstappen dan wel rijdt, mits hij en zijn teamgenoten deze sessie halen. De top 12 uit de eerdere kwalificatiesessies doen hieraan mee. Ook fijn: je kunt de actie gewoon weer gratis volgen op YouTube!

Dit weekend is er boordevol raceactie op de Nordschleife. Er zijn de kwalificatiesessies voor de 24 Uur van Nürburgring, maar ook wat oefenraces én een historische raceklasse, de Deutsche Historische Langstrecken Meisterschaft (DHLM). Al het mooiste uit de jaren ‘60 tot de jaren ‘90 komt voorbij. Denk aan 964’s en een 3.0 CSL, maar ook Opel Manta’s écht 190E’s. Vrijdag begint het weekend rustig, maar op zaterdag en zondag barst het feest der rubber en benzinedampen los. Stuur dit artikel door naar je maten en blok het weekend van 18 en 19 april alvast af!

Vrijdag 17 april

12:15 – 14:45: ADAC 24h Nürburgring Qualifiers - Testsessie

16:00 - 17:30: DHLM - Kwalificatie

Zaterdag 18 april

08:30 – 10:00: ADAC 24h Nürburgring Qualifiers - Kwalificatiesessie 1

12:00 – 15:00: DHLM - Race (3 uur)

17:30 – 21:30: ADAC 24h Nürburgring Qualifiers - Race 1 (4 uur)

Zondag 19 april

08:15 – 09:45: ADAC 24h Nürburgring Qualifiers - Kwalificatiesessie 2

10:40 – 11:40: ADAC 24h Nürburgring Qualifiers - Top Qualifying

13:00 – 17:00: ADAC 24h Nürburgring Qualifiers - Race 2 (4 uur)