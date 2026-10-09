Max Verstappen pakt pole voor de sprintrace, maar start mogelijk niet vooraan

Tegen ieders en vooral zijn eigen verwachting in, wist Max Verstappen de snelste tijd neer te zetten tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van Singapore.

De kop lijkt er daadwerkelijk af te zijn. Nadat Max Verstappen vorige week de eerste pole position van het seizoen binnenhaalde voor de Grand Prix van Bahrein die niet in Bahrein, maar in Maleisië plaatsvond, flikt hij het vandaag nogmaals in Singapore. Helaas niet voor de volwaardige race, maar voor de sprintrace die morgen plaats zal vinden. Daarna mag de Nederlander opnieuw bewijzen of hij hetzelfde trucje nog een keer kan uithalen.

Zelf was hij in ieder geval verrast door zijn eigen prestatie. "Het is altijd close in Singapore. Je pusht zo hard als je denkt dat mogelijk is, je zit dicht bij de muur op sommige plekken. Maar zodra we de zachte banden eronder schroefden, voelde het alsof de auto wat meer tot leven kwam. Toch had ik dit niet verwacht. Natuurlijk ben ik blij om eerste te zijn", aldus een zichtbaar blije Max. "Maar dit circuit legt wel wat zwaktepunten van de auto bloot. Gelukkig konden we er zo goed mogelijk mee rijden."

Inhalen onder de gele vlag

Verstappen, die met amper een tiende verschil George Russel voorbleef, is alleen helemaal nog niet zeker van zijn positie op de grid morgen. Hij moet eerst nog in conclaaf met de stewards op het Marina Bay Circuit. Zij zouden van mening zijn dat de Limburger onder de gele vlag Hamilton zou hebben ingehaald. Terwijl Max ook de positie weer terug heeft gegeven, moet hij zijn actie blijkbaar toch nader verklaren.

De gele vlag werd kort gezwaaid voordat de rode vlag werd ingezet. Deze bleek nodig, omdat Sergio Perez zijn Cadillac in muur had geparkeerd en met een afbrokkelende voorvleugel terug naar de pits was gestrompeld. Daarna verliep alles lichtelijk chaotisch, iets waar we ondertussen redelijk gewend aan beginnen te raken bij de Formule 1. Er gingen dingen mis met de timing waardoor niemand even wist waar men aantoe was. Ook SQ2 werd wat uitgesteld.

En tijdens SQ3 leek het er heel lang op dat Verstappen niet eens meer een tijd neer zou gaan zetten. Monteurs waren tot drie minuten voor de eindtijd hard bezig aan zijn auto, waardoor de viervoudig wereldkampioen slechts een kans had om een rondetijd vast te leggen. Gelukkig bleek dit meer dan voldoende voor onze landgenoot.

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