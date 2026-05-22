Max Verstappen is eindelijk eens blij met de FIA

Het kan liggen aan zijn 20-uurs avontuur op de Nürburgring. Of misschien aan de weersvoorspellingen voor de GP van Canada . Wat in ieder geval zeker is, is dat Max Verstappen weer lekker in zijn hum zit. Hij ziet zichzelf weer de komende jaren in de Formule 1 rijden.

Op de mediadag van het raceweekend wordt de Nederlandse F1-coureur gevraagd naar zijn mening over de aangekondigde motorregelwijzigingen voor 2027 . Het belangrijkste onderdeel: de verdeling tussen verbrandingsmotor en elektromotor wordt 60/40 en niet 50/50.

Verstappen blijft langer in de F1

Dit juicht de viervoudig wereldkampioen toe: "Ze slaan in ieder geval een positieve richting in. Ik denk dat dit het minimale was waarop ik hoopte en ik vind het heel mooi dat ze dit willen doen. Ik denk ook echt dat de sport dit nodig heeft." Doet het ook wat met de motivatie voor Verstappen om in de F1 te blijven? "Jazeker’’, zegt hij. ‘’Ik wil een goed product in de Formule 1 en dit zal zeker het product verbeteren.

Verstappen vervolgt: ‘’Dat betekent dus dat ik gelukkiger ben en dat is wat ik wil: in de Formule 1 kunnen blijven. Ik bedoel, ik ben tevreden met waar ik nu sta. Ik zie het team echt vooruitgang boeken en dat is ook heel spannend om te zien. En wat mij betreft, ik wilde sowieso altijd al doorgaan, maar ik wilde ook altijd verandering zien. En ik denk dat de verandering die er nu aankomt zeker heel positief is, of in ieder geval, zou ik zeggen, bijna weer normaal. Dus dat is goed.’’

Kan Verstappen hoge ogen gooien in Canada?

Fijn dat we Verstappen waarschijnlijk nog wat jaren mogen zien schitteren in de hoofdklasse van de F1. Maar er moet ook nu gewoon geracet worden natuurlijk. Verstappen blikt vooruit op de GP van Canada 2026. “Het is een hectisch weekend met een sprintformat, maar we hebben het al een aantal keer gedaan. Je moet gewoon met het format dealen. We zullen het zien. Ik denk dat Miami voor ons een goede stap vooruit was. Het zal elk weekend een ontwikkelingsrace worden denk ik, afhankelijk van wat elk team brengt. Het is een compleet ander gevoel en lay-out. Er zullen nog steeds verrassingen zijn, maar ik hoop om nog steeds in de buurt te zitten van de top drie.’’

Verstappen vervolgt: “Voor ons ligt de focus er meer op om te blijven verbeteren. Ook om in het gevecht te blijven met de top drie teams. In Miami zaten we er dicht bij en zaten we een beetje in dat gevecht, maar nu focussen we ons erop om dat gat nog verder te dichten. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat gaat gebeuren, maar ik hoop dat het lukt. Het team is gemotiveerd en enthousiast voor de komende races.”