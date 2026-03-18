Max Verstappen rijdt dit weekend op de Nürburgring: alles wat moet je weten

Dit jaar gaat het eindelijk gebeuren: Max Verstappen gaat meedoen aan de 24 Uur van de Nürburgring!

Vorig jaar mocht de Nederlander al proeven tijdens een voorbereidingsrace op de Nordschleife, maar dit jaar gaat hij op voor het echte werk. Voor het zover is, rijdt Verstappen ook dit jaar weer in een NLS-opwarmertje. Die oefenrace is dit weekend op zaterdag 21 maart.

Deze zaterdag gaan we kijken naar de NLS2. Dit zou de tweede oefenrace voor de grote langeafstandsrace moeten zijn, ware het niet dat NLS1 werd gecanceld vanwege barre weersomstandigheden. En nu maar hopen dat de weergoden in de Eifel ons dit weekend beter gestemd zijn.

Tijden NLS2

Zaterdag kun je al vanaf 08:30 uur voor de beurs kruipen in je Verstappen-pyjama. Dan begint de kwalificatie voor NLS2. De kwalificatie duurt anderhalf uur. Om 12:00 uur is het vervolgens tijd voor de start van de race. De race duurt ‘maar’ vier uur waarna de winnaars in de verschillende raceklasses worden gehuldigd.

Waar kan ik naar de race kijken?

Je hoeft gelukkig geen moeilijke televisie abonnementen te hebben of eenmalig betalen om de raceactie op de Groene Hell te kunnen zien. De NLS zendt de race gewoon uit op een open stream op YouTube. Je kunt de link alvast vinden op de website van de raceorganisatie . Speciaal voor de Verstappen-fans is er ook een aparte stream waarbij je enkel naar de on-board van Verstappens auto kijkt. Overigens kun je de race ook zien op Viaplay.

Wat kost een ticket voor NLS?

Reis je liever af naar Nürburg om Verstappen met je eigen ogen bezig te zien? Er zijn nog voldoende kaartjes die niet eens heel duur zijn én je best wel wat privileges geven. De goedkoopste kaarten gaan voor 25 euro. Hiermee heb je toegang tot de tribunes bij bocht 3 (BMW M Power Grandstand), bocht 4 (Bilstein Grandstand) en T12a (Paddock Grandstand). Je mag met deze kaarten ook gaan kijken bij de bekende plekken naast de baan bij Brünnchen (YouTube Corner) en Pflanzgarten. Als klap op de vuurpijl heb je toegang tot de paddock en een pit- en gridwalk. Kinderen tot 14 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk en leer, F1! Tickets koop je via de website van de NLS .

Team en auto van Verstappen

Max Verstappen rijdt, anders dan de vorige keer, niet als Franz Hermann in een Ferrari 296 GT3 , maar in een Mercedes. Hij heeft met zijn team gekozen voor de Mercedes-AMG GT3. De auto wordt verzorgd door Winward Racing en Verstappen deelt zijn auto met Dani Juncadella (Spanje), Jules Gounon (Andorra) en Lucas Auer (Oostenrijk).

Waar kijk je nog meer voor?

Verstappen in een GT3 zien racen moet al genoeg reden zijn om de televisie aan te zetten of naar de Nordschleife te gaan. Voor wie niet gevoelig is voor Verstappen zijn er nog tal van redenen om te gaan kijken. Zo doen er nog veel meer Nederlanders mee. Denk aan Tom Coronel en Rudy van Buren, maar ook Robin Frijns, Nicky Catsburg en Morris Schuring zijn van de partij.

Ook de minder nationalistische autoliefhebber wordt op zijn wenken bediend. BMW stuurt voor het eerst de M3 Touring 24H het circuit op tijdens een race. Alsof dat niet genoeg is, wordt ook de übercoole HWA EVO. R aan de start verwacht met daarin de Nederlander Renger van der Zande.

Kijken dus!