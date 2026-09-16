Max Verstappen rijdt geen Le Mans in 2027, maar welke niet-F1-races wel?

Het is geen geheim dat Max Verstappen snakt naar uitstapjes buiten de Formule 1 en in het langeafstandsracen. Bovenaan zijn verlanglijstje prijkt de 24 Uur van Le Mans. Even leek er hoop te zijn voor 2027, zeker met de WEC-plannen van Red Bull-partner Ford, maar de Formule 1-kalender gooit waarschijnlijk roet in het eten.

Gisteren deelde ik nog met je dat er een nieuwe F1-kalender is gelekt . Daarin zien we bijvoorbeeld dat het seizoen moet beginnen op 14 maart in Bahrein en moet eindigen op 5 december in Abu Dhabi. Vervolgens ben ik gaan kijken naar welke langeafstandsraces er al een datum hebben in 2027 en niet in een weekend vallen waarop Verstappen F1-verplichtingen heeft.

Geen Le Mans, maar wat wel?

De F1 heeft het weekend van 12 en 13 juni 2027 gereserveerd voor de terugkerende GP van Portugal en laat dat nou precies hetzelfde weekend zijn waarin de 24-uursrace op het Circuit de la Sarthe wordt verreden. Ook de 24-uursrace op zijn favoriete circuit, Spa-Francorchamps, moet Verstappen overslaan. Hij rijdt dan de GP van Oostenrijk.

Gelukkig blijft er voor de racegekke Nederlander genoeg over om in zijn 'vrije tijd' in te stappen. Zo valt de 24 Uur van de Nürburgring alweer in een F1-vrij-weekend en ook met de 4 en 6 Uur van Spa is er geen F1. Mocht hij nog een uitstapje willen maken naar andere langeafstandsraces, dan zijn de volgende opties mogelijk (als we ervan uitgaan dat de geplande races in het Midden-Oosten doorgaan).

IMSA & WEC

24 Uur van Daytona (Eind januari): Valt ruim vóór de F1-wintertests. Verstappen zou hier zijn voorbereiding op moeten aanpassen zei hij eerder.

WEC-races :

1.812 km van Qatar 6 Uur van Spa 6 Uur van São Paulo Lone Star Le Mans (6 Uur van Circuit Of The Americas)



ELMS & NLS (Nürburgring)

European Le Mans Series :

4 Uur van Le Castellet 4 Uur van Spa 4 Uur van Portimão

Nürburgring Langstrecken-Serie :

NLS 2

24H Nürburgring Qualifying

24 Uur van de Nürburgring

NLS 4 (6 Uur van Nürburgring)

NLS 5

NLS 6

GT World Challenge, ICGTC & 24H Series

24H Series :

24 Uur van Dubai 6 Uur van Abu Dhabi 12 Uur van Red Bull Ring 24 Uur van Barcelona.



Intercontinental GT Challenge

12 Uur van Bathurst (11–14 februari) is mogelijk haalbaar, al hangt dat af van de exacte planning van de Formule 1-testdagen in Sakhir.

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