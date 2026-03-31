Max Verstappen rijdt in winterse omstandigheden op de Nürburgring

Dat Max Verstappen niet heel gelukkig was in zijn Red Bull afgelopen weekend, is een understatement. De Nederlander gaf eerlijk toe dat hij elke ellendige ronde aan het aftellen was en het zelfs zo saai vond dat hij een inhalende Pierre Gasly vrolijk uitzwaaide.

Daarnaast maakt de viervoudig wereldkampioen er geen geheim van dat hij twijfelt over zijn toekomst in de F1, vooral omdat hij meer plezier haalt uit andere dingen die hij op het moment doet. Een daarvan is natuurlijk overduidelijk: in zijn Mercedes-AMG GT3 over het Duitse asfalt knallen.

Blijkbaar zat de Formule-1 onvrede Max zo hoog, dat hij met een korte tussenstop in Monaco direct doorvloog naar de Nordschleife, want daar is hij alweer gespot. Zelfs het koude en slechte weer in de Eiffel houden hem niet tegen om samen met zijn teamgenoten de pleziermeter weer op een degelijk niveau te krijgen. Sterker nog, gezien Max’ prestaties in natte omstandigheden, durven we wel te stellen dat hij misschien wel met een grotere grijns de nodige testrondes op zijn naam aan het zetten is.