Red Bull krijgt een nieuwe look dankzij miljoenencontract

Nog een paar races en dan mogen we ons weer gaan voorbereiden op het volgende F1-seizoen. Uiteraard zijn er weer een aantal nieuwe regels toegevoegd die de races in positieve zin moeten gaan veranderen, maar dat is niet het enige. Max Verstappen is namelijk gespot in kleding met een logo dat we nog niet eerder bij hem hebben gezien.

Een frisse nieuwe garderobe

Er gaan foto's in de rondte waarop Max te zien is in Red Bull-kledij met een logo dat we nog niet eerder bij hem hebben gezien. Een heel herkenbaar logo. De drie strepen van Adidas. De foto's die in de rondte gaan lijken van een soort fotoshoot te komen voor de nieuwe teamshirts. Ook de auto lijkt al voorzien te zijn van het Adidas-logo.

Er is verder nog helemaal niets officieel aangekondigd, maar deze beelden spreken toch aardig voor zich. Daarnaast gaan er al maanden geruchten over de samenwerking in de rondte, dus heel gek is het allemaal niet. Eind maart meldde de Duitse krant Bild nog dat het sportmerk vanaf 2027 de kledingsponsor van het Formule 1-team wordt.

Het zou gaan om een drie-jarig contract dat Red Bull zo'n 27 miljoen euro op zal leveren. Het mag wat kosten allemaal. Adidas zou de nieuwe designs al hebben gepresenteerd. De nieuwe outfit krijgt naar verluidt een frisse uitstraling, al is nog niet duidelijk hoeveel van het oude vertrouwde donkerblauw terug komt.

Wat dit betekent voor het Engelse Castore? Nou dat zij na dit seizoen de spullen kunnen pakken. Persoonlijk vind ik het geen ramp, aangezien ik de kwaliteit dramatisch vind. Castore verzorgde sinds 2022 de kleding van Red Bull en heeft dus drie wereldtitels van Max meegemaakt.

Red Bull is niet alleen

Dat Adidas de kleding voor F1-teams gaat verzorgen is niet nieuw. Adidas stapte in 2025 voor het eerst in de wondere wereld van de Formule 1 en begon toen met kleding voor Mercedes. Ondertussen doet Adidas ook de kleding voor Audi en daar komt nu dus ook Red Bull bij.

De samenwerking is dus nog niet officieel bevestigd, maar als je nu al dit soort foto's voorbij ziet komen, dan weet je eigenlijk wel genoeg toch? Een verrassing is het in ieder geval niet meer.

Via: GPblog

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover