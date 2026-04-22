Max Verstappen wel positief over Formule E

In tegenstelling tot de Formule 1 is Max Verstappen wel te spreken over de volledig elektrische variant, de Formule E.

Er is al bijna drie weken geen race meer geweest in de Formule 1 en dat vertaalt zich onder meer in verhaaltjes die niks met de sport an sich te maken hebben, maar wel met de randzaken. Precies zoals dit artikel. Want het gaat over Max Verstappen die voor het eerst de nieuwe bolide van de Formule E mocht bekijken. En de kop verraadt het al een beetje, daarover was hij wel te spreken. "Deze is wél cool', zei hij volgens een van de coureurs toen hij onderstaande foto onder ogen kreeg.

Max en dan nog 10 letters

Waarover niet dan? Nou, dat weet je toch wel? Hij is op z'n zachtst gezegd geen fan van de huidige auto's in de Formule 1. Hij noemde ze zelfs gekscherend 'Formule E on steroïds'. En op zich wel grappig natuurlijk. Omdat het ook zo is. Je bent met de 2026-regels zo enorm bezig om de batterij te managen, dat aan het racen. Wat ook de de FIA vond, daarom hebben ze de regels een beetje aangepast. Maar of dat gaat werken is nog maar de vraag natuurlijk, zoals een goed Frans spreekwoord luidt" Eerst zien, dan geloven'.

Maar dan die nieuwe Formule E. Wij snappen wel waarom Max dat ding wel cool vond. Heb je gezien hoe hij eruit ziet? Het is net alsof Batman in de huidige tijd zo het circuit op is komen scheuren. En ook leuk, de auto's zijn ook echt heel snel. EV's trekken vaak al snel op en da's met deze geen uitzondering. 0-100 duurt ongeveer 1,8 seconden en da's maar 3 tiende langzamer dan de Formule 1. Oh ja, de topsnelheid ligt op 335 kilometer per uur, ook zeker niet mis. Een beetje de prestaties van een Tesla Model S Plaid, bedenken wij ons nu ineens. Maar dat terzijde.

Of deze vierde generatie Formule E het beter gaat doen dan de vorige, is maar de vraag. Al zal dat niet heel moeilijk zijn, omdat vrijwel niemand over die auto's te spreken was. Het duurt alleen nog even om dat met eigen ogen te gaan zien, want hij gaat pas aankomende december de baan op.

En dat duurt nog even. Gelukkig!