Afgelopen weekend was een feestje voor Max Verstappen. Hij wist namelijk de bovenste plek op het podium in Las Vegas te pakken. Maar de manier waarop dat ging was voor de kijkers misschien leuk, voor de coureur was het eigenlijk allemaal maar retesaai.

De diehard-fans van de Formule 1 werden in de nacht van zaterdag op zondag getrakteerd op 9.471 inhaalacties tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Max Verstappen was daar een groot onderdeel van. De Nederlander reed de hele race vooraan, waar bijna veertig keer van leiding werd gewisseld gedurende de 57 rondes die de race in beslag nam. Nooit eerder gebeurde dat, en juist dat legt het probleem van de Formule 1 bloot, vindt de Limburger.

'Ik kan het beter niet zeggen'

Het ruilen van positie had volgens Verstappen namelijk maar weinig te maken met echt racen. Toen hij na de race gevraagd werd over wanneer het de laatste keer was dat hij een race op deze manier gewonnen had, antwoordde hij: "Ik kan het beter niet zeggen. Echt niet". Maar toch kwam hij over de brug: "I kan me herinneren dat ik op deze manier gewonnen heb toen ik Mario Kart aan het spelen was."

Het is niet alsof Verstappen een grapje maakte met de verwijzing naar de videogame. Hij wist zelfs te onderbouwen waarom hij erop wijst. "Soms val je een beetje terug en pak je de draft van je voorganger, en dan is het alsof je een inhaalslag maakt, snap je? Telkens als je je terugvalt, ga je sneller. Dus dat was de laatste keer dat ik zoiets voelde", zei hij.

Het is een bekend fenomeen in racegames als Mario Kart dat degene die achterop raken een kunstmatige zet in de rug krijgen om toch bij te kunnen blijven bij de rest. Op die manier wordt het spel voor iedereen, zelfs de je neefje die niet weet welk knopje hij moet indrukken, leuk gehouden.

Knopje indrukken = inhalen

Maar Verstappen gaat nog verder met de vergelijking. Hij stelt namelijk dat het racen in de gokstad meer neerkwam op het juist inzetten van het elektrische vermogen dan dat het ging om echt talent. "Het was gewoon de combinatie van het rijden in de slipstream en het inzetten van het extra elektrische vermogen. Als je binnen een seconde zit, heb je natuurlijk ook de inhaalmodus, en hier in de bochten is dat heel krachtig. Dus ja, je kon geen afstand nemen."

Het was dan ook niet alsof Verstappen zich ook maar een seconde druk maakte over wat zijn tegenstanders probeerden. Met een druk op de knop was hij er toch weer voorbij. Het was voor hem dan ook niet wat racen zou moeten zijn. "Als ik het bekijk vanuit mijn hart als coureur, nee. Als je het ziet als een show, een spektakel, ja. Ik vond het inhalen leuk, maar ik bekijk het liever vanuit mijn hart als coureur."

"Zelfs mijn hartslag… ik was helemaal niet nerveus, want, ik weet niet, het voelde gewoon alsof ik daar rustig rondreed, gewoon proberen gas te geven wanneer dat gepast was of mijn positie verdedigen," zegt hij. "Maar als show, als je er van buitenaf naar kijkt, dan vond je het waarschijnlijk wel leuk."