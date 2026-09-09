Max Verstappen voorspelt "uitdagend weekend'' op nieuw F1-circuit

De Formule 1 gaat dit weekend racen op een nieuwe circuit: de Madring in Madrid . Met een nieuw ontwerp en onbekend asfalt tasten de teams nu nog in het duister. Hoe bereidt Max Verstappen zich op zo’n race voor?

Op Verstappen.com geeft de F1-coureur een inkijkje in de voorbereiding op de nieuwe Spaanse GP. Zoals altijd kijkt Verstappen met een gezonde dosis nuchterheid uit naar de vuurdoop op Madrileense bodem. Hij zegt: “Het is lastig in te schatten hoe we daar zullen presteren. We hebben in de simulator geoefend en het lijkt een uitdagend circuit om op te rijden, vanwege zoals op de meeste stratencircuits, de vele lastige bochten.’’

Madring

Het circuit in Madrid telt maar liefst 22 bochten. Zoals je hieronder ziet, is het een behoorlijk veelzijdige baan. Het begint vrij snel met een lang recht stuk tussen bocht 3 en 5, wordt hierna wat technischer tot aan bocht 12, wat de bocht met banking is. Vervolgens is de laatste sector een stop-and-go-sector met stukken vol gas, gevolgd door een haakse bocht.

Saaiste deel van het weekend is nu cruciaal

Een gloednieuw circuit betekent in de regel (en zeker bij stratenbanen) weinig rubber op de baan, wat leidt tot een extreem gladde ondergrond tijdens de eerste sessies. Verstappen benadrukt dat het vinden van de juiste balans op vrijdag de sleutel tot succes zal worden: “We zullen ook moeten bekijken hoe het zit met de grip zodra we vrijdag de baan op gaan, en het vanaf daar verder opbouwen. De vrije trainingen worden belangrijk om zoveel mogelijk te leren voor de kwalificatie. Tegelijkertijd is het voor iedereen een nieuw circuit, dus hopelijk zitten we er vanaf het begin goed bij.’’

Kan Verstappen meedoen om de overwinning?

Wie er het snelst gaan zijn in de Spaanse hoofdstad is moeilijk te zeggen. Het zal veel afhangen wie er upgrades meeneemt naar Madrid, maar ook wie het beste met de banden weet om te gaan. Volgens Pirelli gaat de Madring veel van het rubber eisen waardoor een driestopper niet uitgesloten is.

Toch kan Max Verstappen met goede hoop naar Spanje afreizen. Tenminste, als de woorden van Toto Wolff waar zijn. De Mercedes-teambaas zegt in zijn voorbeschouwing op het weekend: "De circuiteigenschappen [van de Madring red.] lijken veel meer op die van circuits als Boedapest of Zandvoort." Nu was de Nederlandse GP voor Verstappen al snel afgelopen, maar de race in Hongarije ging een stuk beter. Hij finishte er zelfs als tweede.

Voeg daar Verstappens onmenselijke gevoel voor de banden en zijn aanpassingsvermogen voor een nieuw circuit aan toe en je hebt voor Verstappen-fans ineens wat redenen om uit te kijken naar de GP van Spanje in Madrid. Of gaan alle problemen aan deze race het hele weekend verstoren denk je?