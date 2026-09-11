Max Verstappen weet wat het probleem is bij Red Bull, maar kan het niet oplossen

Niet iedereen heeft zin om in de weekenden te werken. Max Verstappen lijkt daar dit weekend in Spanje een van. Niet alleen ziet hij de GP op het nieuwe Madring-circuit in Spanje in brokken eindigen, ook lijkt hij alle hoop op een overwinning dit jaar te hebben opgegeven. En dat terwijl hij weet waar het probleem binnen het team ligt.

Als we een ding ondertussen wel over Max Verstappen hebben geleerd, is dat hij op z'n minst competitief wil zijn in alles wat hij onderneemt. Als dat niet het geval is, dan zakt de motivatie toch redelijk snel weg. Zo horen we hem al maanden steen en been klagen over de nieuwe Formule 1-bolides en begint de klaagzang over zijn team ook steeds luider te worden. Voor aanvang van dit raceweekend was het weer raak.

Er is ook altijd wat

Verstappen geeft zelf aan dat hij de de hoop een beetje aan het verliezen is dit jaar. En dat brengt frustraties met zich mee die bijvoorbeeld vorige week op Monza pijnlijk duidelijk werden. "Natuurlijk raak ik soms gefrustreerd, maar ik probeer de dingen ook in perspectief te plaatsen. Ik strijd tenslotte niet om de titel", zegt de Limburger tegen de media. "Elk weekend gebeurt er wel iets. Het verbaast me niet eens meer."

Voor de coureur moet het extra frustrerend zijn dat hij de problemen al ziet aankomen. Sterker nog, hij claimt dat hij weet waar de problemen vandaan komen, maar dat hij er zelf niets aan kan doen. "We zijn al heel lang op zoek naar antwoorden. Ik weet ongeveer waar het probleem zit, maar ik ben niet de ingenieur die het kan oplossen. Ik ben hier al jaren mee bezig, want we kampen al geruime tijd met dit probleem."

Iedereen doet z'n best

Daarbij wil de viervoudig wereldkampioen vanzelfsprekend geen vingers wijzen en spreekt hij toch nog enige vorm van vertrouwen in z'n team uit. "Ik weet dat iedereen zijn best doet en dat je het niet aan één persoon kunt wijten. Maar het is jammer dat er dit seizoen zoveel dingen zijn die niet altijd goed werken."

Of Verstappen ook dit weekend weer met problemen te kampen krijgt, of dat hij überhaupt ongeschonden uit de strijd zal komen en zijn auto niet ergens in een muur parkeert, moeten we nog gaan zien. De race begint zondag om 15:00.

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