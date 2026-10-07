Hybride motoren passen eigenlijk best goed in de Formule 1, aldus Max Verstappen

Wat als jij, ja jij, de macht had om één ding aan de Formule 1 te veranderen. Wat zou dat zijn? Stoppen met Monaco? De Madring slopen? Stroll eindelijk uit de sport wegsturen? Of zou je, net als Max Verstappen, de motoren veranderen?

Nog voordat de nieuwe motoren van dit seizoen werden ingevoerd, gonsde er al een klaagzang door de hele Formule 1 en daarbuiten. Sinds invoering is die alleen nog maar luider geworden, want zoals voorspeld, valt het allemaal nogal tegen. Het gedoe met het terugwinnen en inzetten van elektrische energie werkt zo slecht dat de FIA voor meerdere races aanpassingen heeft moeten doorvoeren. Ook zijn coureurs het erover eens dat de F1 dankzij de nieuwe aandrijflijnen niet heel veel meer met echt racen te maken heeft.

Een batterij mag best

Het is dus ook niet heel gek dat een van de meest prominente tegenstanders (Max Verstappen) van de hybride motoren wel heel erg snel antwoord had op de vraag "wat zou jij veranderen aan de Formule 1?" Maar zijn antwoord bevatte meer nuance dan enkel schreeuwen: "We moeten terug naar de V8."

Volgens Verstappen zou een echte motor als een V8 alle problemen in de koningsklasse oplossen. "Het hebben van een echte V8 is in de meeste gevallen beter. Het is beter voor het rijgedrag, hij is lichter en is leuker om mee te racen", verklaart hij.

Maar de aandrijving hoeft van de Limburger niet helemaal terug te vallen op een pure V8. "Als je een kleine batterij kunt toevoegen om daarmee een 'push-to-pass' systeem toe te voegen, dan kan DRS er ook helemaal uit", legt hij uit. "Iets wat net krachtig genoeg is om een inhaalactie mogelijk te maken, maar dan alleen aan het einde van het rechte stuk. Meer niet."

Waar hebben we dit eerder gezien?

Hij zegt dus eigenlijk dat een hybride aandrijving helemaal niet erg hoeft te zijn, als hij geoptimaliseerd gebruikt wordt. Een klein beetje opladen om een klein zetje in de rug te krijgen bij een inhaalactie is prima, een enorme zet in de rug krijgen en het halve circuit nodig hebben om daar voldoende energie voor te laden, gaat wat te ver.

Vanzelfsprekend zijn we het roerend eens met Max. En gelukkig lijkt de Formule 1 dat ook. Uit gelekte gesprekken blijkt dat er plannen zijn voor een drieliter V8 met turbo die ondersteund kan worden met een push-to-pass-systeem zoals KERS (Kinetic Energy Recovery System) dat tussen 2009 en 2013 werd gebruikt. Het lijkt er dus op dat we net alsof gaan doen dat de afgelopen 13 jaar in de Formule 1 niet gebeurt is en de sport weer in oude glorie herstellen.

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