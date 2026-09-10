Max Verstappen wil graag teamgenoten met Fernando Alonso worden

Een goede teamgenoot vinden voor Max Verstappen is blijkbaar nogal een uitdaging. Iedereen die naast de Nederlander geplaatst wordt, legt het op den duur af en gaat naar huis met klachten over het zich niet kunnen meten aan de lat die Max legt. Er is misschien een uitzondering.

Als je een van de beste coureurs van het moment bent en voor een team rijdt dat je eigenlijk volledig naar eigen hand hebt gezet, dan is het best begrijpelijk dat een collega coureur het nogal lastig vindt om te aarden en mee te komen met de standaard die er gezet is. Iets waar Max Verstappen zich blijkbaar terdege van bewust is. Het is immers niet de eerste keer dat hij van teamgenoot wisselt.

24 uur en niet langer

Om die draaideur van wisselend talent buiten de Formule 1 te voorkomen, geeft de Nederlander nu aan dat hij best zijn stoel wil delen met collega F1-rijder Fernando Alonso, maar dan wel voor maar 24 uur. Verstappen ziet het namelijk wel voor zich om aan de 24 uur van Le Mans te rijden. Een race waar Alonso twee keer aan heeft meegedaan en beide keren heeft gewonnen.

Of de twee ook daadwerkelijk ooit samen aan de legendarische race gaan meedoen? Dat is best mogelijk, er zijn al gesprekken over geweest tussen de twee coureurs. Maar er zijn wel wat belangrijke eisen waaraan voldaan moet worden voordat het realiteit kan worden. De belangrijkste daarvan: er moet wel een reële kans op een overwinning zijn.

Verstappen bevestigt: "We hebben erover gesproken. Ik bedoel, kijk naar Fernando. Hij is 45 en hij vliegt nog steeds. Vooral voor Le Mans, met zijn ervaring, kan het een goede optie zijn. Maar het moet wel in onze schema's passen. Het moet ergens op slaan. Het moet wel op mijn voorwaarden. En er moet een echte kans zijn om daarheen te gaan en te winnen."

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