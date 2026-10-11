Max Verstappen wint de op één na saaiste race van het seizoen

Zo chaotisch als de kwalificaties en sprintrace in Singapore verliepen, zo eentonig was de race. Zeker voor Max Verstappen die op ouderwets dominante wijze met ruwweg 7 seconden voorsprong op Leclerc over de streep kwam en daarmee de winst pakte.

We kregen even flashbacks naar de paar seizoenen waarin het Nederlandse volkslied de eindmuziek van nagenoeg elke Formule 1 race was. Max Verstappen ramde zijn RB22 namelijk op soortgelijke manier over het krappe asfalt in Singapore. Met andere woorden: we hebben hem amper gezien, omdat hij de hele race met ruwweg 15 seconden voorsprong op de rest heeft gereden. De ouderwetse dominantie van de Limburger leverde hem dan ook de winst op.

"Ik denk dat deze race erg goed was. We hadden tempo wanneer we het moesten hebben, Op de soft band ging het goed, op de medium band was het meer een uitdaging. Het kwam allemaal goed, dus ik ben erg blij dat ik hier kon winnen," aldus Verstappen. "Je doet altijd je best, en gelukkig was dit net goed genoeg."

"Ik denk dat de laaste paar races erg positief voor ons waren. Dat is goed om te zien. Ik merk dat er ook een hoop motivatie bij het team is om nog meer door te pakken en nog meer verbeteringen te leveren. Het is een goede groep mensen en ik vind het fijn om met ze te werken. Hopelijk kunnen we meer successen leveren in de toekomst", besluit de Nederlander.

Optocht met wat uitvallers

Toch won Verstappen niet zonder problemen. De Limburger had te maken met de nodige radioproblemen. De coureur kwam bij race engineer Gianpiero Lambiase binnen alsof er een router uit de jaren 90 verbinding probeerde te maken. De twee moesten daardoor hun communicatie aanpassen tot een vraagstelling waarbij de keuze bestond uit wel of geen geluid maken door Verstappen.

Ferrari maakte wederom een strategische fout met Hamilton. Het team liet de rijdende legende doorrijden on de Virtual Safety Car, terwijl het Leclerc wel binnenhaalde. Daardoor moest de Brit de race uitrijden op meer dan 30 ronden oude softs die hun piek allang beleefd hadden. Hij moest daardoor zijn derde positie in de laatste 10 rondes inleveren voor een uiteindelijk zesde positie. Kim Kardashian was zichtbaar geschokt door Ferrari's keuze.

Voor de rest kunnen we heel kort zijn over de race. Er gebeurde bar weinig. Er waren wat eenvoudige inhaalsacties en er vielen wat gebruikelijke personen uit, en George Russell had wederom pech. De Brit dook onder de Virtual Safety Car de pits in, maar voordat hij stil kwam te staan voor de bandenwissel, was die alweer afgelopen. Geklaag alom, natuurlijk. Of noem het karma.

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