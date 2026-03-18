Max Verstappen wint NLS2 op de Nürburgring!

Dit jaar gaat het eindelijk gebeuren: Max Verstappen gaat meedoen aan de 24 Uur van de Nürburgring! Ter voorbereiding reed de viervoudig F1-kampioen de NLS2-race op de Nordschleife. En met succes!

Vorig jaar mocht de Nederlander al proeven tijdens een voorbereidingsrace op de Nordschleife, maar dit jaar gaat hij op voor het echte werk. Voor het zover is, rijdt Verstappen ook dit jaar weer in een NLS-opwarmertje. Dit zou de tweede oefenrace voor de grote langeafstandsrace moeten zijn, ware het niet dat NLS1 werd gecanceld vanwege barre weersomstandigheden. Bij de tweede race is er geen vuiltje aan de lucht en kan de race gewoon doorgaan.

Kwalificatie NLS2

Max Verstappen begint zijn tweede raceweekend op de Nürburgring goed. Hij weet hoogst persoonlijk pole-position te veroveren voor zijn AMG-team. Verstappen klokt een 7.51,751, wat bijna twee seconden sneller was dan wie dan ook. De Nederlandse Formule 1-coureur rijdt dan ook de eerste stint.

Verstappen vs Haase

Verstappen houdt bij de start de leiding, maar wordt op de huid gezeten door Christopher Haase in de Audi R8 LMS GT3 EVO II van Scherer Sport PHX (die naam kun je kennen als een van de organisatie achter de Abt XGT). De F1-coureur geeft echter niet op aan laat Haase niet alleen. In ronde 7 neemt hij in de AMG GT3 de leiding over alvorens beide auto's naar binnen duiken. Verstappen stapt hierbij uit en rijdt pas weer aan het einde van de race.

Met nog ongeveer drie kwartier op de klok leidt de Mercedes van Verstappen Racing nog steeds als Verstappen aan de laatste stint begint. Uiteindelijk weet de F1-coureur de concurrentie op ruim één minuut afstand te rijden.

Voor de liefhebbers: de BMW M3 Touring 24H hield het ook alle vier uren van de race vol en eindigde zelfs voor een hele rits auto's van de hoofdklasse. Van alle auto's werd de station-raceauto 13e van de 129 auto's. Sterker nog, Jens Klingmann en Ugo de Wilde finishte voor twee M4 GT3 EVO's, de auto waarop de M3 Touring raceversie is gebaseerd. Misschien maar alle M4's ombouwen maar gezinsbeukers?

Team en auto van Verstappen

Max Verstappen rijdt, anders dan de vorige keer, niet als Franz Hermann in een Ferrari 296 GT3 , maar in een Mercedes. Hij heeft met zijn team gekozen voor de Mercedes-AMG GT3. De auto wordt verzorgd door Winward Racing en Verstappen deelt zijn auto met Dani Juncadella (Spanje) en Jules Gounon (Andorra).