Max Verstappen wint sprintrace in Singapore

Van geen enkele winst in de eerste helft van het Formule 1-seizoen naar twee keer winnen binnen een week. Max Verstappen flikt dat trucje door de winst te pakken bij de sprintrace van Singapore.

Singapore verraste dit jaar nog voor aanvang van de sprintrace, want het water kwam met bakken uit de lucht. Er viel zoveel dat de race uitgesteld moest worden. Maar tegelijk werd al duidelijk dat juist dit een goede ontwikkeling was voor Max Verstappen, die doorgaans z'n hand niet omdraait voor een beetje water op de baan. En zo bleek ook, want met bijna vier seconde voorsprong op Lewis Hamilton kwam hij als eerste over de streep. Charles Leclerc wist de derde positie te behouden.

"De start was verschrikkelijk, dus daar moeten we nog aan werken. Als we dat morgen nog een keer hebben, dan is onze race direct voorbij als er niets geks gebeurt", verklaart Verstappen na de race. " We hadden ook een beetje geluk met George in de laatste bocht. En daarna wilden we het vooral rustig houden, want je weet dat je hier niet kunt inhalen, zeker niet in omstandigheden als deze op de intermediates. We probeerden het gewoon uit te rijden en ik ben blij dat ik de sprintrace gewonnen heb, maar ik ik weet ook dat ik morgen wil winnen."

"Ik wil morgen echt winnen. Ik zie deze overwinning niet als het echt winnen van een Grand Prix", lacht verstappen. "We moeten een goede kwalificatie hebben. Dat wordt nog lastig, want het zal close zijn tussen veel auto's. We zijn de beste, maar ik hoop op een goede strijd."

Natte en chaotische race

Voor Verstappen was het enkel op het begin even spannend. Na een ietwat slechte start moest hij er even aan trekken om zijn positie weer terug te pakken van George Russell. Iets wat hem niet heek moeilijk gemaakt werd, aangezien de Brit zijn bolide in de muur parkeerde.

Daarna begon de chaos op het circuit pas echt, zelfs tot in de laatste ronde was het spannend. Laten we het zo zeggen: in totaal kwamen er maar 13 coureurs over de streep, en daarvoor was de natte baan slechts gedeeltelijk als schuldige aan te wijzen. Ook had geklungel van de FIA er dit keer niets mee te maken.

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