Raad eens: hoe lang geleden was het dat Max Verstappen zijn eerste F1-race won?

Als je bij Max Verstappen naar de WC gaat en op de aldaar hangende kalender kijkt, staat deze dag met rood omcirkelt. Met goede reden, het is namelijk precies de dag dat hij voor het eerst op als eerste over de streep kwam bij een Formule 1 Grand Prix.

Vandaag, 15 mei om precies te zijn, sleepte Verstappen de winst binnen op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij was destijds nog net 18 (en 228 dagen) en werd die dag de jongste F1-coureur die een race op zijn naam wist te zetten. Ondertussen zijn dat er 71 geworden, maar die eerste blijft natuurlijk altijd een beetje speciaal.

Met de winst bevestigde Verstappen dat toenmalig teambaas Christian Horner en oud- teamadviseur Helmut Marko de juiste keuze hadden gemaakt en Verstappen op 17-jarige leeftijd uit zijn Formule 3-stoeltje te wippen, de Formule 2 over te laten slaan en in een Torro Rosso-bolide te zetten. Op 15 maart 2015 maakte de Limburger zijn debut tijdens de GP van Australië in Melbourne in de Toro Rosso STR10. Daarmee scoorde hij een race later al direct punten, waarmee hij de jongste coureur ooit werd die dat wist te bereiken.

Dag Kvjat, hallo Verstappen

Hoewel Verstappen het seizoen erna in de Toro Rosso STR11 aan de startlijn in Melbourne verscheen, werd hij op 5 mei per direct gepromoveerd naar het topteam, Red Bull Racing. Danill Kvjat moest het veld ruimen. Hij zou de druk van RBR niet aankunnen. Verstappen bewees daar prima mee overweg te kunnen, want zijn eerste race in de RB12 won hij direct.

Ondertussen weten we waar die winst toe leidde. Vier kampioenschappen staan op naam van de Limburger en er wordt gespeculeerd dat hij dit jaar een goede kans heeft op z'n vijfde. Of dat ook echt haalbaar is? We gunnen het Verstappen natuurlijk van harte. Maar laten we eerst maar eens afwachten of hij dit weekend de 24 Uur van de Nürburgring met winst kan afsluiten. Ook dat is namelijk haalbaar.