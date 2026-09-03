Dit is de achterlijk dure nieuwe woonplek van Max Verstappen

Iedereen weet dat Max Verstappen al jaren in Monaco woont, dus heel verrassend is dat verder niet. Maar de viervoudig wereldkampioen heeft tegenwoordig wel een bijzonder stukje van het prinsdom uitgekozen als thuisbasis. Zijn appartement staat namelijk in Mareterra: een compleet nieuwe wijk die Monaco groter maakte door simpelweg een stuk Middellandse Zee in land te veranderen. Want als je in Monaco geen ruimte meer hebt, koop je toch gewoon de zee erbij? Denk in oplossingen!

Monaco krijgt er een stukje bij

Mareterra is een van de meest bizarre en ambitieuze vastgoedprojecten die in Monaco zijn gerealiseerd. Het nieuwe stukje Monaco werd grotendeels op nieuw land gebouwd en vergrootte zelfs het grondgebied van Monaco met zo'n 3 procent. Het project zelf werd in 2013 in opdracht van prins Albert II en de regering van Monaco opgezet. Na voorbereidende werkzaamheden op de zeebodem begon de bouw in 2017 en in 2024 was het hele ding klaar.

In Mareterra vind je eigenlijk precies wat je verwacht als je denkt aan Monaco, maar dan met nog een paar nullen extra op het prijskaartje. Er zijn luxe appartementen, penthouses, villa's, restaurants, winkels, openbare ruimtes en natuurlijk een nieuwe jachthaven. Architecten Renzo Piano Building Workshop en Valode & Pistre tekenden voor het ontwerp.

De geschatte kosten van het hele project bedragen ongeveer 2 miljard euro. Officieel is dat bedrag overigens niet bevestigd, maar verschillende media komen rond dat bedrag uit.

Niet bepaald een sociale huurwoning

Verstappen heeft daar dus een appartement weten te bemachtigen. Tijdens de Grand Prix van Monaco wees hij tijdens een gezellig stukje varen nog tegenover Kimi Antonelli, Sergio Pérez en Isack Hadjar zelfs aan waar precies.

Hoe duur is wonen daar? Nou, je verwacht het bijna niet, maar het is duur. Heel erg duur. De goedkoopste woning die momenteel in Mareterra wordt aangeboden kost volgens de beschikbare listings ongeveer 64 miljoen euro. Daarvoor krijg je een appartement van 532 vierkante meter met drie slaapkamers en vier badkamers. Een andere woning met drie slaapkamers staat voor ongeveer 76 miljoen euro te koop. Even koekeloeren? Klik hier maar even.

En het kan natuurlijk nog véél gekker. Een woning in het complex zou eerder dit jaar voor ongeveer 467 miljoen euro zijn verkocht aan de Oekraïense miljardair Rinat Akhmetov. Daarmee voelt een appartement van 64 miljoen bijna aan als de dagaanbieding.

Dat Verstappen juist hier zit, is niet zo gek. Monaco is al decennialang een magneet voor Formule 1-coureurs. Volgens de aangeleverde gegevens wonen momenteel 13 van de 22 vaste coureurs in het prinsdom. Onder anderen Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, Carlos Sainz en Nico Hülkenberg wonen allemaal in Monaco.

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