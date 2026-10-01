Max Verstappen zet nieuw doel voor 2026: “Daar ben ik hier voor’’

Max Verstappen verzamelde de afgelopen races heel wat punten en podia, maar voor de rest van het seizoen heeft hij één hoofddoel: winnen.

Toen de Nederlander in de aanloop naar de GP van Bahrein in Maleisië werd geconfronteerd met het feit dat hij in zijn eentje in de afgelopen drie races meer punten binnen sleepte dan het voltallige team van Ferrari of McLaren, reageerde hij zichtbaar getergd: "Helaas halen we nog niet meer punten dan Mercedes. Zij zijn eigenlijk de snelste, of tenminste dat waren ze in het grootste gedeelte van het seizoen. We halen best wat podia nu, maar ik wil winnen. Daar ben ik hier voor en ik kom dichterbij, maar ik wil tenminste één race winnen dit jaar."

Blijft Red Bull snel na Bakoe?

De drang naar die felbegeerde overwinning is groot. In Bakoe leek Red Bull met de recent geïntroduceerde updates een flinke stap te zetten, maar Verstappen tempert direct de verwachtingen voor de komende circuits: "Ik denk dat de nieuwe delen die we op de auto hebben gezet in Bakoe goed waren, maar we wisten al dat Bakoe best een goede baan voor ons zou zijn. Het is best uniek met de 90-graden bochten. Je hebt er niet echt veel hogesnelheidsbochten, dus we moeten de komende races een beetje wachten hoe de auto gaat presteren."

Waar heeft Verstappen de grootste kans van winnen?

Welke circuits de beste kansen bieden op die ene overwinning? Daar wil de Limburger zich niet op vastpinnen. "Dat weet je niet echt, omdat het ervan afhangt wat andere teams meebrengen. En het boeit me eigenlijk ook niet om eerlijk te zijn. Als ik er maar een win, dat zou mooi zijn."

Dit weekend misschien dan al? Dat wordt op papier nog lastiger dan voorgaande weekenden. Mercedes heeft namelijk een groot upgradepakket meegenomen naar Zuidoost Azië. Verstappen: "Normaal gesproken als je een upgrade brengt ga je sneller. Gezien hoe snel zij nu al zijn, wordt het waarschijnlijk erg moeilijk. Maar ja, dat maakt niet uit. Ieder weekend doen we ons best en we zien dit weekend ook wel weer waar dat ons brengt."

Wordt Maleisië een super-clipping-festijn?

In Bakoe konden de batterijen van de F1-auto’s vaak genoeg opladen om het super-clippen enigszins te verbloemen. Hoe ziet dat er in Sepang uit volgens de Nederlandse coureur? "Het is oké. Ik zeg oké; het is niet het slechtste, maar ook niet het beste. Ik denk dat het voor energie ergens in het midden ligt. Ik denk dat hier de grofheid van het asfalt erg hoog is, dus je gaat waarschijnlijk veel bandendegradatie zien en dat heeft ook een grote invloed op de deployment. Dus ja, er zijn nog wat onbekende factoren voor ons in de auto, dus we gaan het wel zien’’, zegt Verstappen.

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