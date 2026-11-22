Het zit bij veel Formule 1-coureurs in het bloed om te gaan klagen over anderen als ze zelf ook niet lekker kunnen presteren. George Russell durft het daarbij aan om Max Verstappen aan te pakken. Of eigenlijk, hij doet een poging, want de Limburger heeft niet veel woorden en daden nodig om de Brit even goed op z'n plek te zetten.

Tijdens de derde vrije training boterde het niet bepaald lekker tussen Verstappen en Russell. Door een vreemde actie van de Mercedes-coureur raakte Verstappen van de baan en ramde bijna de muur. Volgens Russell was het niet meer dan logisch dat hij zijn lijn behield, want hij liet zich niet wegpesten door pestkop Verstappen die elk raceweekend met teveel onverantwoorde gedrag wegkwam. Russell voelde zich genoodzaakt om in te grijpen.

Uitgevochten na de race

We hadden natuurlijk gehoopt dat de F1-fittie tijdens de race uitgevochten zou worden, maar dat bleef helaas uit. Al kun je zeggen dat Verstappen met z'n winst in Las Vegas Russell al op z'n plek had gezet. Daden spreken immers luider dan woorden. Maar de media liet de wrijving tussen de twee coureurs niet los en vroeg na de race nog even naar het standpunt van Verstappen in dit alles. Die was dat heel duidelijk over.

"Het probleem is dat hij teveel praat buiten het circuit. Maar het stoort me niet echt, want hij zit zo ver onder mijn niveau dat het voor mij sowieso geen zin heeft om daarop in te gaan", vertelt Verstappen. "Dus het stoort me niet. En vandaag is karma een bitch. Het was eerlijk gezegd fantastisch toen ik in mijn spiegel keek en zag wat er gebeurde. "Ik dacht: ‘Fantastisch, mijn dag wordt alleen maar beter’. En toen ik als eerste over de finish kwam, was mijn dag compleet."

Leedvermaak tijdens de race

Over wat hij in zijn spiegel zag: de remfout die Russell maakte toen hij poogde teamgenoot Kimi Antonelli in te halen en daarbij bij in de muur klapte. Hij kon wist ernstige schade te voorkomen en kon uiteindelijk de race weer hervatten, maar verloor daarbij de nodige posities.

Verstappen liet bij het zien van de fout over de boordradio al weten dat hij het helemaal niet zo vervelend vond wat Russell zichzelf had aangedaan. "Haha, goed gedaan. Mijn God", klonk het richting race engineer Gianpiero Lambiase, die de coureur vervolgens nog wel even liet weten dat Russell nog steeds in de race zat.