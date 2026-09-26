Max Verstappen beleeft meest bizarre race tot nu toe in 2026

Als je vooraf had gezegd dat Max Verstappen vanaf P8 zou starten, halverwege de race achter zijn eigen teamgenoot zou zitten en uiteindelijk op een haar na de overwinning zou pakken, dacht je waarschijnlijk “Het zal wel”. Wie vanmiddag de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe keek werd echter getrakteerd op een fantastische race. Verstappen eindigt als tweede, op slechts één tiende van George Russell, na een race die werkelijk alle kanten op ging.

De problemen begonnen eigenlijk al voor de start. Red Bull Racing verving bij Verstappen onder meer beide brandstofpompen, de verbrandingsmotor, turbo en uitlaat. Ook diverse hulpcomponenten werden vernieuwd. Dat betekent dat Verstappen later in het seizoen waarschijnlijk nog tegen een gridstraf aanloopt. In Bakoe moest hij het bovendien doen met een start vanaf de achtste plek.

Verstappen kende een sterke openingsfase en rekende in de tweede ronde af met Lewis Hamilton. Daarna ging het hard. Lando Norris werd ingehaald, Charles Leclerc moest eraan geloven en ook Isack Hadjar kreeg uiteindelijk de opdracht om zijn teamgenoot voorbij te laten. Binnen enkele ronden was Verstappen van P8 naar P3 gereden. Een tijdlang keek je naar een treintje Verstappen-Hadjar.

Daar wachtte Oscar Piastri. De McLaren-coureur hield Verstappen lange tijd achter zich, mede dankzij zijn zachtere banden. Ondertussen liep Russell aan de leiding steeds verder weg. De Mercedes leek op weg naar een relatief eenvoudige overwinning, totdat de race volledig op zijn kop werd gezet.

Twist in de race

Een crash van Alexander Albon zorgde voor een safetycar. Russell zag zijn voorsprong van bijna tien seconden verdwijnen en Verstappen kreeg een verse set mediums onder zijn Red Bull. Bij de herstart ging hij meteen voorbij Piastri. Even later volgde opnieuw een crash en kwam de safetycar weer de baan op. Toen het veld opnieuw werd losgelaten, had Verstappen ineens vrij baan richting Russell.

De Nederlander zette alles op alles. Piastri gooide zijn podiumplek weg met een remfout, terwijl achterin meerdere coureurs elkaar van de baan tikten. Ook Norris zag een potentiële topklassering verdampen na chaos in het middenveld. Verstappen profiteerde ondertussen optimaal van de ellende en reed op slechts enkele tienden van Russell.

Met nog vijf ronden te gaan zat Verstappen praktisch op de achtervleugel van de Mercedes. Hij raakte zelf nog licht de muur, maar zonder schade. De druk bleef maximaal. Russell moest alles geven om de Red Bull achter zich te houden.

In de laatste ronde leek de overwinning definitief uit zicht, totdat Valtteri Bottas in de laatste bocht crashte en er een gele vlag verscheen. Verstappen kwam daardoor nog één keer razendsnel dichterbij. Het was alleen net niet genoeg. Helaas.

Russell wint de bizarre Grand Prix van Azerbeidzjan met slechts één tiende voorsprong op Verstappen. Hadjar maakt het feest bij Red Bull compleet met de derde plaats. Daarmee staan beide Red Bull-coureurs voor het eerst sinds China 2024 weer samen op het podium.

Voor Verstappen voelt de tweede plaats waarschijnlijk als een overwinning én een gemiste kans tegelijk. Hij kwam immers vanaf P8, overleefde meerdere chaotische fases, reed zich door het veld en stond in de slotfase ineens met zicht op de winst.

Bakoe heeft daarmee opnieuw laten zien waarom dit stratencircuit zo onvoorspelbaar is. En voor Verstappen was het misschien wel de meest bizarre race van zijn seizoen tot nu toe.

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