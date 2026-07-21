Maybach GLS 680 officieel onthuld met verbeterde V8!

Gisteren plaagde Mercedes ons nog met een subtiele teaser , maar nu is het doek er dan eindelijk officieel vanaf: de vernieuwde Mercedes-Maybach GLS 680. De overtreffende trap van Duitse luxe heeft net als de Benz en AMG GLS een grondige update gekregen. Gelukkig blijft Maybach wel gewoon trouw aan de romige V8 onder de langgerekte motorkap.

Vernieuwde mild-hybride V8

De Maybach GLS 680 krijgt de vertrouwde 4.0-liter V8-biturbo krachtbron, maar dan wel in M177 Evo-spec. Daarmee levert ie 611 pk en 850 Nm, een plus van 53 pk en 120 Nm. Het blok is gekoppeld aan een 48V Integrated Starter Generator (ISG), die tijdelijk een extra boost geeft van 21 pk. Dit helpt niet alleen bij het overbruggen van het turbogat, maar zorgt er ook voor dat het start-stop systeem volstrekt onmerkbaar zijn werk doet.

De Maybach-looks

Minstens zo interessant is het uiterlijk. Het meest opvallende element van deze GLS is de reusachtige, verchroomde Maybach-grille met zijn karakteristieke verticale spijlen, die nu nog prominenter in de neus is geïntegreerd. Er boven staat het woordmerk en het Mercedes-logo in verlichte vorm. Ook bijzonder: de voorbumper is opnieuw getekend en voorzien van subtiele Maybach-motieven in de luchtinlaten. De verlichting kun je trouwens aankleden met roségouden accentverlichting, want waarom ook niet?

Aan de zijkant vallen direct de optionele, speciaal voor Maybach ontworpen 23-inch gesmede putdeksels op. Uiteraard ontbreekt ook de iconische tweekleurige lak (two-tone finish) niet, die met de hand wordt aangebracht in een uiterst precies en tijdrovend proces. Wanneer je de deuren opent, schuiven de verlichte, geanodiseerde aluminium instaptreden elektrisch naar buiten om de inloop naar de Maybach zo vorstelijk mogelijk te maken.

















Bij de achterkant doet Maybach het wat rustiger aan. We zien de nieuwe achterlichten met 3D-sterren met chromen omlijsting, maar dat is het dan ook wel. Natuurlijk mag (zo niet moet) je nog langsgaan bij de Manufaktur-afdeling om de rest van de buitenkant aan te passen.

Het interieur

En dan, de belangrijkste plek van de Maybach GLS 680: de cabine. Of beter gezegd, de cabine achterin. Er staan daar standaard heerlijke stoelen uit het Executive Rear Seat Package. Dat betekent twee individuele, riant verstelbare fauteuils die volledig achterover kunnen leunen. De stoelen zijn daarnaast voorzien van warmte-, ventilatie- en uitgebreide massagefuncties (inclusief een 'hot stone' massage-effect en kuitmassage). Zit er niemand op de bijrijdersstoel, dan kan deze zitplaats ver naar voren worden geschoven om een maximale beenruimte achterin te creëren.

















Tussen de achterstoelen bevindt zich een optioneel gekoeld compartiment met ruimte voor champagneflessen en op maat gemaakte, verzilverde Maybach-champagneflûtes. Twee 11,6-inch schermen op de rugleuningen van de voorstoelen, aangevuld met een MBUX-achtertablet waarmee alle functies vanuit de luie stoel bediend kunnen worden, maken de luxe beleving achterin af. Dankzij extra akoestische isolatie in de wielkasten en gelaagd veiligheidsglas is de cabine volgens Maybach een van de stilste ter wereld.

Rijden op wolken en de Maybach-modus

Om het comfort ook onderweg op niveau te brengen, beschikt de GLS 680 over het E-Active Body Control-onderstel. Dit systeem scant met behulp van een camera de weg vóór de auto en past de luchtvering per wiel proactief aan op hobbels en gaten in het wegdek. Het analyseren en aanpassen doet ie 1.000 keer per seconde. Daarnaast is er een specifieke ‘Curve’-modus. Hierin leunt de GLS tot een hoek van drie graden in een bocht om zo het overhellen tegen te gaan.

Later dit jaar moet de Mercedes-Maybach GLS in de luxe showrooms verschijnen. Een prijs voor de SUV hebben we nog niet. Om je een idee te geven: het uitgaande, pre-facelift model gaat in Nederland voor 305.811 euro.

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