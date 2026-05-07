Maybach-klanten willen gewoon een V12

Je zou denken dat zelfs de meest luxueuze automerken langzaam afscheid nemen van dikke verbrandingsmotoren. Elektrisch is immers de toekomst, toch? Nou… niet als je klantenlijst bestaat uit mensen die gewend zijn aan twaalf cilinders.

V12 of gewoon niks

Bij Mercedes-Maybach weten ze het ondertussen wel: je moet geen V8 aan een V12-klant proberen te verkopen. Volgens topman Markus Bauer is het “lastig” om die doelgroep te overtuigen, zo liet hij weten tijdens een mediaronde voor The Devil Wears Prada 2. Maar eerlijk is eerlijk. Als jij eenmaal gewend bent aan die zijdezachte twaalfcilinder, dan wil je toch ook helemaal geen V8?

Gelukkig voor de liefhebbers is de V12 nog niet dood. In de Mercedes-Maybach S680 ligt nog steeds die heerlijke 6,0-liter twin-turbo V12 met 621 trappelende pony's. In een gesprek met Road and Track laat de topman weten dat het blok vooral in de Verenigde Staten erg populair blijft, en dat is ook precies de reden waarom Maybach hem daar voorlopig gewoon blijft leveren.

Luxe heeft geen tijd voor compromissen

Het interessante is dat dit niet alleen over vermogen gaat. Het gaat om beleving. Geluid, souplesse, het gevoel dat je iets bijzonders rijdt. Een V12 is in dat segment geen overkill, het is gewoon de norm. En dus houdt Maybach vast aan de twaalfpitter, gewoon omdat de klant dat verwacht. Of naja, eist.

Opvallend genoeg staat Maybach daar niet alleen in. Steeds meer merken lijken hun eerdere elektrische ambities iets te… heroverwegen. Porsche gaf al aan dat verbrandingsmotoren nog lang blijven bestaan, terwijl Ferrari z’n V12 voorlopig ook niet opgeeft. Ook Toyota, Bentley en Audi houden die deur gelukkig op een kier.

Zelfs moederbedrijf Mercedes-Benz heeft inmiddels een lichte koerswijziging gemaakt en wil langer doorgaan met verbrandingsmotoren dan eerst gepland. Blijkbaar zijn consumenten toch iets minder happig op volledig elektrisch dan gedacht. Zeker als het om het topsegment gaat.