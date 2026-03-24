Maybach komt voor het eerst met een busje!

Bij het lezen van de titel denk je misschien: wacht even, ik heb wel eens een Maybach-busje gezien. Dat kan kloppen, want er rijden best wat V-Klasses rond met een Maybach-neus. Dat zijn echter allemaal nepperts.

Al die neppe Maybach-busjes zijn wel een signaal dat Mercedes kansen laat liggen. Daarom komt er nu een écht Maybach-busje. Nadat ze zojuist de vernieuwde Maybach S-Klasse onthuld hebben, kondigen ze meteen de volgende Maybach aan. Dit wordt de Mercedes-Maybach VLS.

Grand Limousine

Je moet de Maybach VLS zien als de grotere en luxere broer van de VLE, die twee weken gelden werd onthuld. Mercedes noemt deze auto een Grand Limousine. Je kunt er deze op rekenen dat deze auto qua luxe niet onder doet voor een Maybach S-Klasse.

Hoe de Maybach VLS eruit gaat zien kunnen we al aardig invullen. Denk aan een VLE, maar dan met chromen raamlijsten, een verchroomde B-stijl en extra chroom op de neus. We kregen hier in 2025 al een voorproefje van te zien, in de vorm van de Vision V.

Of er ook een niet-Maybach versie komt van de VLS is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat je dan gewoon de VLE moet hebben. Wanneer de Maybach VLS onthuld wordt, verklapt Mercedes nog niet.