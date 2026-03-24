maybach-s-klasse-is-de-meest-overdreven-mercedes-ooit

Eindelijk kan “nieuw geld” ook voor een Maybach kiezen! Na de forse update van de Mercedes-Benz S-klasse voor 2026, kon je er op wachten dat ook de Mercedes-Maybach S-klasse vernieuwd zou worden. Net als bij de Mercedes-Benz S-klasse is ook bij de Maybach meer dan 50% van de onderdelen is gewijzigd.

Het grootste nieuws is donker

Je denkt bij een Maybach wellicht aan felle kleuren en lekker veel chroom. Veel van de Mercedes-Maybach configuraties vallen wat uit de toon in (West)Europa. In het Midden-Oosten, Azië of in Florida heeft de autokoper nét even een andere smaak.

De Nederlandse koper zoekt het meer in grijs, zwart of donkerblauw. Dat kon allemaal al wel, maar het chroom bleef je tegemoet blinken. Bij de facelift komt ook het Night Package beschikbaar, waarbij Mercedes-Maybach al het chroom lekker donker voor je tint. Een Maybach S-klasse gaat er bepaald niet minder door opvallen, maar het past wel beter bij ons smaak.

Er is veel gewijzigd en toch ook weer niet

De basisvorm van de Mercedes-Maybach S-klasse bleef redelijk ongewijzigd, maar er is toch behoorlijk gesleuteld aan diverse componenten.

Een deel daarvan zit ver weggestopt onderhuids zoals het superbrein Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Toch is er aan de buitenzijde ook genoeg nieuws te spotten.

Aan de achterzijde vallen de “E-klasse” achterlichten met drie sterren het meest op. Het front kreeg nog een stevigere makeover. De grille is 20% groter en heeft nu een subtiele (bestaat dat?) LED-verlichting in de rand. Als je niet van een beetje verlichting houdt, dan kan je beter op zoek gaan naar een oud modelletje.

Nog meer sterren

In de koplampen vinden we ook weer twee sterren. Wat minder zichtbaar is dat de koplampen nu ook micro-leds hebben. De Dynamic ULTRA RANGE grootlichtfunctie kan tot 600m ver schijnen. Handig voor op de autobahn, maar in Nederland schijn je dan de woonkamer bij de buren een dorp verderop.

Helemaal gaaf is dat de ster op de motorkap optioneel van verlichting kan worden voorzien. Als ik het woord Europa laten vallen, dan weet je ook weer dat het hier niet mag. Volgens de EU staat de ster te ver van de verlichte grille en een los merklogo verlichten mag niet. Laten we vooral nog meer regels verzinnen, daar wordt Europa wel sterker van.

Verwarmbare gordels

De bekerhouders kunnen worden verwarmd of gekoeld, maar dat is geen primeur. De verwarmbare gordels zijn het wel.

Naast de verwarmbare stoelen, armleuningen en stuur hebben de ingenieurs van Mercedes-Benz nog een onderdeel gevonden waar ze een zooitje stroomdraden door kunnen trekken. De verwarmde gordels schakelen mee met de stoelverwarming en worden maximaal 44 graden warm.

Het is echt heerlijk, een ander woord is er niet voor. Waarom zou alleen je achterkant worden verwarmd, in bed lig je toch ook onder de dekens. Mercedes-Benz verkoopt het ook als een veiligheidsfunctie: hierdoor doe je sneller die dikke winterjas uit. Dat helpt bij de werking van de gordels.

Achterin zitten de verwarmde gordels nog niet, maar daar heb je airbag-gordels. Totaal zitten er tot 15 airbags in de Mayback S-klasse. Moet je eens voorstellen als die allemaal tegelijk afgaan of dat je ze na een ongeluk allemaal moet vervangen. Whoops.

Automatische deuren

Niet zo irritant als zelf je deuren te moeten openen en sluiten. Daarom rijd je een Mercedes-Maybach S-klasse met chauffeur. En toch krijgt die ook hulp: de optionele automatische comfortdeuren zorgen bij elke stop voor een moment van rustige elegantie. Ze openen en sluiten zachtjes met één druk op de knop of via het MBUX-display. Het maakt instap een subtiel en stil ritueel, aldus Maybach.

Ook de gordelvangers hebben verlichting, zodat je je niet ongans zoekt om je gordel in te klikken. Voorin vind je twee plekken om telefoons draadloos te laden, maar er zijn ook USB-C aansluitingen die tot 100 watt kunnen leveren.

Op het stuur zijn een deel van de fysieke knoppen weer terug, ook Mercedes-Benz heeft het licht gezien.

Meer LED’s dan jouw kerstboom

Het MBUX Superscreen kennen we al. In de facelift van de S-klasse zijn er drie schermen op rij geplaatst: 12,3" voor de bestuurder, een 14,4" centraal scherm en weer een scherm van 12,3" voor de passagier.

Het MBUX zou met de AI engines van ChatGPT4, Bing en Gemini een stuk intelligenter op vragen antwoord moeten geven. Omdat de gemiddelde bestuurder van een S-klasse een druk man of vrouw is, zijn er nu ook apps zoals MBUX Notes, MBUX Calendar en een mogelijkheid om Teams calls vanuit de auto te doen.

Voor de vijfde eigenaar over 15 jaar is het wellicht een ramp, maar oh oh wat is het ook weer mooi uitgevoerd. Dankzij Digital Vent Control zitten in ieder ventilatieopening compact actuators met twee elektrische motoren om de verticale en horizontale lamellen te bedienen. Dat wil je niet met de hand doen, de ingenieurs bij Mercedes-Benz hebben er immers talloze uren over nagedacht.

In het interieur zijn er 250 LED’s te vinden die van alles verlichten. Het is een bizar aantal en ik kan me niet voorstellen dat gewone stervelingen ze allemaal kunnen aanwijzen. En dan te bedenken dat er engineers bij Mercedes-Benz zijn die zo slim zijn om te verzinnen waar er allemaal een LED in kan.

Van zes-in-lijn, PHEV, V8 of V12

Er valt best veel te kiezen en zoals het een Maybach betaamt zijn het geen lullige krachtbronnen. Dus haalt iedere Mercedes-Maybach S-klasse een begrensde topsnelheid van 250 km/u en sprinten ze allemaal in minder dan 5 seconde naar de 100. Ze hebben dus allemaal “voldoende vermogen”. Ze hebben overigens ook allemaal 4MATIC vierwielaandrijving, ook de V12.

De V8 (M177 Evo) is hagelnieuw, is nog steeds vier liter groot, heeft tegenwoordig een flatplane krukas en levert voor de S580 4MATIC liefst 537 pk en 750 Nm aan koppel. De sprint naar de honderd doet de S580 in 4.5 tel.

Als je dat nog te langzaam vindt, in de Mercedes-Maybach S 680 levert dezelfde V8 612pk en 850Nm aan koppel. De S680 is de snelste Maybach en sprint in exact vier tellen naar de 100.

Het is een hele mond vol, maar voor Nederland kan de Mercedes-Maybach S 580 e met EQ Hybrid technologie wel eens de meest interessante zijn. De S580e zoals we hem maar zullen noemen, is een plug-in hybride. Dat scheelt niet alleen de papieren CO2-uitstoot, maar daarmee ook in de belasting die moeten worden afgetikt voor een setje mooie gele kentekenplaten.

De S580e heeft een drie liter grote zes-in-lijn die wordt gecombineerd met een elektromotor. Het systeemvermogen is 449pk en het maximaal koppel bedraagt 560Nm. Met een zijden gasvoetje zou je puur elektrischt tot 100 km moeten kunnen rijden. Nadeel is wel dat de bagageruimte niet 500 liter, maar nog slechts 320 liter bedraagt. De accu snoept best wat ruimte weg.

De V12 leeft voort in de Mercedes-Maybach S680

Telkens weer maken ook wij er ons schuldig aan: de dood van de V12. Voor de “reguliere” S-klasse rijder is de V12 er inderdaad niet meer, maar de Maybach klant moet nog wat meer verwend worden.

Das Haus lepelt de forse, zes liter grote V12 dus nog steeds in de Mercedes-Maybach S680. Om het maximale vermogen van 630pk en het maximale koppel van 900 Nm nog op het asfalt te krijgen is de Mercedes-Maybach S 680 tegenwoordig wel met 4MATIC uitgerust, dat is een primeur. Een sprintje trekken gaat dus beter, de S680 doet de 0-100 in 4.5s.

Ook een briljant onderstel

Er viel al niet te klagen over het comfort van de Maybach S-klasse, maar ook op dit vlak stond Mercedes-Benz weer niet stil. Standaard is er AIRMATIC-luchtvering, optioneel kan de E‑ACTIVE BODY CONTROL worden gekozen. De achterwielbesturing met grote stuuruitslag kenden we al van voor de facelift, het scheelt op dit soort mastodonten zomaar enkele meters bij het straatje keren.

Dan zijn er nog bizarre zaken zoals het MANUFAKTUR Made to Measure programma met meer dan 150 exterieur- en 400 interieurkleuren. Met een speciale vermelding voor de kleur MANUFAKTUR-black sparkling waarin stukjes glas zitten verwerkt.

Kortom: waar de Mercedes-Benz S-klasse al een dijk van een auto is, gaat de Mercedes-Maybach S-klasse nog een stapje verder.