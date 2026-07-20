Officieel: Mercedes V8-vlaggenschip komt er ook als Maybach!

De meest luxe afdeling van Mercedes komt binnenkort met een nieuw model in de configurator. Het rijkste gedeelte van de samenleving mag straks kiezen uit de S-Klasse, EQS, SL Monogram Series én een nieuweling: de gefacelifte GLS .

Mercedes voerde de facelift eind maart van dit jaar door en richting het einde van juni kwam er een AMG-versie van. Binnen afzienbare tijd is het tijd voor een Maybach-uitvoering. Het merk deelde alvast een teaser van de vernieuwde GLS op Instagram.

Meer informatie over de SUV dan “komt snel’’ krijgen we niet van Maybach. De meeste zaken kunnen we echter al wel invullen. Zoals we zien op het korte filmpje krijgt de Maybach GLS hetzelfde nieuwe snoetje met de dubbele sterverlichting aan beide zijden en een grote grille. Die zal in het geval van de Maybach-variant hoogstwaarschijnlijk bestaan uit veel verticale spaken.

V8-powerrr!

Ik ga er ook van uit dat de M177 flatplane V8 uit de AMG GLS 63 S over wordt gebracht naar Maybach. Het blok ligt ook in de SL van Maybach en produceert er een machtige 585 pk en 800 Nm in. Bij de GLS haalt AMG er zelfs 612 pk en 850 Nm uit. Ik ben benieuwd waar ze deze keer voor kiezen bij Maybach.

De prijs zal ook een interessante topic zijn. De uitgaande GLS kun je niet meer configureren, maar we weten wel de prijs: 305.811 euro. Voor context: de SL met dezelfde V8 gaat voor ruim 370.000 euro. Overigens is de vanafprijs van een GLS 172.062 euro. Van de AMG is nog geen Nederlandse prijs. Wellicht krijgen we die te horen bij de presentatie van de Maybach GLS.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover