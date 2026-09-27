Nee maar! Keert een verrassend leuke hot hatch terug met 300 pk?

Als we het hebben over hot hatches die er nog zijn, is het aanbood vrij summier. Toppers als de Ford Focus en Fiesta ST, Renault Clio en Mégane RS, Peugeot 208 en 308 GTI, allemaal verdwenen. Een hot hatch die we niet altijd helder op het netvlies hebben staan, ontging ons al rond 2014. Tijd voor een comeback, aldus Mazda die verantwoordelijk was voor de Mazdaspeed 3 of 3 MPS.

Dankzij de samenwerking tussen Mazda en Ford zou je ietwat gemeen kunnen zeggen dat een 3 gewoon een Japanse Focus is. Bij het bouwen van een hete hatchback had dat als voordeel dat hete Focussen er enkel waren met de vijfcilinder. Dus kon Mazda de 3 MPS uniek maken dankzij het gebruik van een potente viercilinder. Potent was die zeker. Waar de Focus ST het hield op 225 pk, was de 2.3 liter 'DISI' viercilinder turbo in de Mazda 3 MPS goed voor 260 pk en 380 Nm. Dat was een lekker bommetje vergeleken met rivalen, al is die term ietwat ironisch wat betreft de neiging van zuigers om zichzelf door het blok te bombarderen. Maar goed, dat laten we even voor wat het is.

Mazda gebruikte de 2.3 liter turbo ook nog in de 6 MPS, maar dan met AWD en goed voor 260 pk. Ook de tweede Mazda 3 kreeg een MPS-versie, met verrassend genoeg 260 pk. Een beproefd recept, maar eentje die ten tijde van de derde Mazda 3 wel een beetje te veel van het goede werd. Die kwam daarom niet verder dan 165 pk. Ook de laatste Mazda 3 ziet er strak uit, maar komt niet verder dan 186 pk uit een tweeliter. De 2.5 liter 'Skyactiv-G' is ietsje groter én atmosferisch, maar die levert maar 140 pk. Terwijl in andere delen van de wereld er met een turbo 250 pk uit die 2.5 komt.

Terugkeer Mazda 3 MPS?

Voor de racerij in Japan is Mazda bezig met lekker dikke versies van de 3. Onder de noemer Mazda Spirit Racing lijkt er weer ruimte te zijn voor leuke dingen. Waaronder een 300 pk sterke touringcar-versie op basis van de normale 3, met dus die 2.5 liter turbo aan boord. Deze levert in de MSR-versie van de 3 zo'n 300 pk. Leuk voor de racerij. Maar het zou kunnen dat het binnenkort ook geldt voor de straat.

Volgens Motor-Fan zou Mazda werken aan een straatversie van de Mazda Spirit Racing 3. Dan zou dus die 300 pk sterke 2.5 liter turbo gebruikt worden voor een topversie van de Mazda 3. Nou is 300 pk niet meer een dikke bonus ten opzichte van de Golf GTI's van deze tijd, maar zoiets als dit van Mazda juichen we altijd toe. Helemaal omdat een goed aangeklede 3 gewoon een fijn ogende auto is. Voeg er wat sportmodificaties aan toe en je hebt vast een lekkere hot hatch die de goede oude tijd van de Mazda 3 MPS doet herleven. De bron van Motor-Fan spreekt trouwens wel van subtiele modificaties, dus geen Type R-achtige tierelantijnen. Muziek in onze oren.

Er zou rond 2027 meer informatie komen over de gepeperde Mazda Spirit Racing 3, of hoe Mazda dan ook besluit om hem te noemen. Dan blijft het natuurlijk nog even afwachten of wij terecht kunnen bij de Mazda-dealer, of zelf in de Japanse veilingen moeten duiken.

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