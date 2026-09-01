Mazda 6e is nog maar net hier en krijgt nu al een flinke update

Sinds Mazda de D-segmenter nieuw leven inblies met de elektrische Mazda 6e , heeft de gestroomlijnde Japanner zich genesteld als alternatief voor de gevestigde orde. Toch vindt Mazda het nu al tijd voor onderhuidse én zichtbare updates.

Voor het nieuwe modeljaar voert de fabrikant een reeks wijzigingen door aan het gamma. Er is een nieuwe aandrijflijn met grotere actieradius, leuker interieur en aangescherpte rijhulpsystemen.

Nieuwe aandrijflijn en grotere actieradius

Het gamma van de 6e begint bij het modeljaar 2027 bij een versie met een 78-kWh accu en een WLTP-actieradius van 560 kilometer. Opladen kan met maximaal 200 kW. Mazda maakt er een beetje een moeilijke rekensom van. Je kunt “in slechts 24 minuten tot 392 kilometer rijbereik bijladen’’. Da’s 70 procent van de totale range, maar kan dat vanaf 0 procent? Of is het de 70 procent tussen de 30 en 100?

Ondanks alle elektrificatie benadrukt Mazda dat het 'Jinba Ittai'-gevoel — de harmonie tussen bestuurder en auto — behouden blijft. Je kunt sneller accelereren en harder regeneratief remmen. Dankzij wat gesleutel aan de ophanging moet de 6e wat stabieler op de weg liggen.

Verfijnd interieur

Naast de techniek onder de kap pakt Mazda het pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen (i-Activesense) aan. De sensoren en camera’s reageren accurater, waardoor systemen soepeler en natuurlijker moeten ingrijpen. Tevens is het infotainment vernieuwd waardoor het sneller moet werken en de menu’s overzichtelijker zijn. Het head-up display moet nu ook onder fel zonlicht goed afleesbaar zijn en je kunt kiezen uit wat meer bekledingsopties.

De vernieuwde Mazda 6e is per direct te bestellen bij de dealers, maar staat wel pas in november in de showroom. De prijzen beginnen bij 40.990 euro. Bekijk en beluister hieronder wat Wouter van de 6e van voor de update vindt.

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