Deze Mazda kan 11 jaar later alsnog in productie gaan!

De elektrische Mazda MX-5 van de NE-generatie is nabij. Voor de liefhebber van snelle Mazda’s heeft de baas goed nieuws: het merk wil er nog een exclusieve sportauto boven zetten!

De plannen komen uit de mond van Mazda -baas Masahiro Moro die erover praat met het Duitse Auto, Motor und Sport . Hij bevestigt de deels elektrische toekomst van de Miata: “De opvolger [van de huidige MX-5 red.] moet klaar zijn voor een scenario zonder verbrandingsmotor. De uitdaging voor ons is om de basisstructuur lichter te maken zonder exotische materialen zoals koolstofvezel te gebruiken. Het streefgewicht voor de ontwikkelaars ligt tussen de 1.000 en 1.200 kilogram. En ik geloof dat we dat kunnen bereiken.’’ Dat zou al leuk zijn, al zou ik eerder op 800 kilo mikken.

Mazda-topmodel!

Interessanter vind ik de informatie die Moro hierna geeft. De Mazda-baas begint over het idee van een sportief model boven de MX-5 die in kleine oplage wordt gebouwd. Moro zegt: “Ik wil een 'heldenauto' voor Mazda, een echt vlaggenschipmodel dat onze merkwaarden perfect belichaamt. Hoewel we de MX-5 hebben voor betaalbare sportiviteit en van plan zijn deze te blijven produceren, missen we nog steeds een topmodel aan de bovenkant van het assortiment. Dit zal geen auto zijn die in grote aantallen wordt verkocht, maar eerder een auto die puur bedoeld is om het imago te versterken, mogelijk een handgemaakte auto.’’









Dit is waar we als liefhebbers naar snakken, toch? Laat Mazda maar lekker meedoen met de Alfa Romeo 33 Stradale en teruggekeerde merken als Spyker en Jensen . Zo hebben de allerrijksten er weer een keuze bij en hebben wij een Mazda om van te dromen. Ze hebben ook nog wel een paar conceptauto’s in het archief om als te basis te nemen. Neem de auto die bovenaan dit artikel staat, de RX Vision , of natuurlijk het wankelmonster hieronder: de Iconic SP die Mazda nog altijd in productie wil brengen.