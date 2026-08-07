Populaire SUV maakt comeback, gaat meer op zijn grote broer lijken

Toen de crossover-hype op gang kwam, had Mazda de smaak te pakken met de CX-5. Deze middelgrote crossover werd de ideale caravantrekker voor een gemiddeld gezin. Wie 'm te groot vond, had vanaf 2015 een leuke optie. Mazda hoogde een 2 op en kwam met de CX-3, een maatje kleiner dan de CX-5. Het was duidelijk een crossover, maar wel eentje met een bijna hatchback-achtig silhouet: best geinig. Mazda stopte met de CX-3 in 2021 maar het model beleeft een comeback.

De Mazda CX-3 van inmiddels alweer tien jaar geleden toont aan dat crossovers in elk segment de norm werden. Niet een normale 2, maar een opgehoogde versie. In eerste instantie sloeg dat aan, want zoals gezegd was de CX-5 al precies wat men zocht in een Mazda des tijds. Dat een segment lager werkt ook wel. De CX-3 genoot dan ook van een paar succesvolle jaren als Mazda's kleinste crossover.

Een kleine facelift in 2018 puntte de Mazda CX-3 bij om technisch weer bijtijds te zijn, maar dat was ook het moment dat de verkopen ietwat inkakten. Deels omdat de auto ouder werd, deels omdat er een paar nadelen aan kleefden (vooral de binnenruimte was ietwat beperkt voor zijn buitenafmetingen) en echt geweldig leuk werd het ook nooit. Spannender dan een 150 pk sterke versie van de 2.0 Skyactiv-benzinemotor moest je het niet wensen.

Wat ook niet mee hielp is dat Mazda een model tussen de CX-3 en de CX-5 plaatste: de CX-30 (die geen CX-4 kon heten vanwege een model dat verkocht wordt in China). Die was qua essentie hetzelfde als de CX-3, maar dan een maatje groter. Dat paste kennelijk ietsje beter en bovendien genoot de CX-30 van de geüpdatete designtaal van Mazda. Het oog wil ook wat. Het zorgde ervoor dat Mazda vanaf 2022 stopte met de CX-3 na toch zeven-en-een-half-jaar verkocht te zijn.

Mazda CX-3 beleeft comeback

Dat Mazda stopte met de CX-3 in Europa in 2022 betekende echter niet dat de auto direct uit productie werd gehaald. In Japan kon je de kleine crossover nog tot en met begin dit jaar kopen, elf jaar na zijn introductie. Nu blijkt echter dat Mazda werkt aan een comeback voor de CX-3. In een presentatie over halfjaarcijfers, je kent het gezeur wel, verschijnt een afbeelding van een auto waar Mazda al duidelijk bij zet: dit is de nieuwe CX-3.

Wat deze teaser ietwat bijzonder maakt: de Mazda CX-3 gaat toch ietsje van karakter veranderen als we het goed zien. Wij dachten eerst dat het simpelweg een schim van een CX-5 is om ons om de tuin te leiden, maar het lijkt toch echt een ander model te zijn. Dat betekent wel dat de CX-3 dus geen hatchback-achtige Mazda 2+ wordt. Het lijkt dit keer echt een CX-5 te zijn die een formaatje kleiner geprint wordt.

Een verdeling die op zich logisch is. Er is niks bekend over het cancellen van de Mazda CX-30, dus dat model blijft net onder de CX-5 zitten. De CX-30 is dan ook een beetje een coupé-achtige crossover die wat meer stijlvol bedoeld lijkt te zijn, dus een mini-CX-5 past daar in principe prima onder. Verder is Mazda nog niet scheutig met details, dus is een plaatje en het feit dat 'de CX-3 op de planning staat' alles wat we zeker weten.

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