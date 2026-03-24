Mazda heeft goed nieuws over de aankomende MX-5 (NE)

In een wereld waar automerken op zijn zachtst gezegd creatief moeten zijn met nieuwe sportwagens, lijkt het slim om over te stappen naar elektrisch. Helaas is dat nog niet zo makkelijk, zeker als je de ambitie hebt om de beste lichtgewicht sportwagen te bouwen. Accu's zijn immers zwaar. Mazda zal dus ook moeten afwegen wat er met de volgende MX-5 gaat gebeuren, maar de eerste signalen klinken hoopvol.

Anno 2015 was het al knap: Mazda had na de ietwat verkeerd begrepen derde generatie (NC) weer de mallen gevonden van de eerste twee bij de vierde generatie (ND). Om zelfs in een wereld van loodzware nieuwe auto's ervoor te zorgen dat je te maken had met een leeggewicht van onder de 1.000 kg, dat is leuk. Ook heb je daarom maar een kleine 1.5 viercilinder nodig met 131 tot en met 184 pk, want de balans van de auto is wat hem zo briljant maakt. Gewoon een extreem simpele, keileuke roadster.

Vijfde generatie Mazda MX-5

Elf jaar later loopt de Mazda MX-5 ND toch langzaam maar zeker op zijn laatste benen. De eigenwijsheid die Mazda vaker toont heeft als rode draad dat een compleet eigen model enkel komt als de filosofie klopt. Mazda weet wat de filosofie van een MX-5 is of moet zijn, dus heb je twee opties. Of er komt een nieuwe MX-5 die precies is wat de MX-5 al decennialang is, of het model wordt compleet gecanceld. Alles of niets, zeg maar. Er is dankzij een woordvoerder van Mazda in gesprek met Go Auto goed nieuws over de MX-5 te melden. Ten eerste: er wordt aan gewerkt! Dus cancellen lijkt er niet in te zitten. Hoera!

Enter het feit dat Mazda de positie van de MX-5 erg serieus neemt. Zo gaan er al een tijdje geruchten dat een nieuwe versie van de sportwagen als hybride zou komen. Of de horror voor elk benzinehoofd: volledig elektrisch. Dat laatste is al ontkracht, maar de huidige stand van zaken lijkt ook hybride onwaarschijnlijk te maken. Zoals gezegd heeft Mazda het niet zo met het gewicht van elektrische componenten. Sowieso dat alles in de MX-5 ontworpen is met laag gewicht als speerpunt. "Dat maakte elektrische aandrijving bij voorbaat kansloos". Het toevoegen van elektropower wordt niet uitgesloten wanneer 'de technologie het toelaat om het licht genoeg te maken'.

1.000 kg

Elke kilo telt immers, helemaal omdat bevestigd wordt dat de MX-5 weer echt een vederlicht ding moet worden. De ambitie is namelijk om net als de ND onder de 1.000 kg te blijven als leeggewicht. Oftewel: extreem licht en geen hybridemotor in zicht. Dat moet wel goed zijn, toch?

Nu is alleen de vraag hoe het gaat uitpakken. Logischerwijs pakt Mazda de viercilinder die er al ligt, wat de nieuwe viercilinder Skyactiv-Z gaat worden. Dat is een viercilinder die net als de Skyactiv-X op een bijzondere manier met zijn brandstof omgaat (een soort zelfontbranding à la diesel, maar dan met benzine), om efficiënter te zijn dan andere viercilinders. Die motor komt er toch wel, dus lepel je 'm makkelijk in de MX-5. Nu nog hopen dat het niet kunnen bieden van elektrokracht, wat in veel markten wel een voordeligere vanafprijs oplevert, geen grote handicap wordt voor de nieuwe sportwagen.

Een tijdsbestek voor de nieuwe Mazda MX-5 is er nog niet, want met de ND heeft het merk al bewezen dat tot in de treurnis faceliften ook gewoon kan. Iets compleet nieuws zou natuurlijk ook weer eens leuk zijn. Nog even afwachten.