Mazda laat stiekem eigen hatchback vallen voor een Toyota-kopie

De Toyota Yaris met Mazda-badge is er al even als Mazda 2 Hybrid. Tot voorkort kon je ook nog een gewone Mazda 2 configureren. Tot voorkort, want met de ingang van het nieuwe modeljaar neemt Mazda heel stil afscheid van zijn eigen hatchback. Vanaf dit modeljaar is er alleen nog de Mazda 2 Hybrid, wat de omgebouwde Yaris is.

Daarmee valt niet alleen de twaalf jaar oude eigengebouwde auto weg, maar ook de mogelijkheid voor kopers om een mild-hybride te kopen. Nu moet je altijd in een volledig hybride Mazda 2 stappen als je een nieuwe wilt. Overigens geldt dit niet voor iedereen: in Japan en Australië blijft de mild-hybride 2 leverbaar.

Opvallende specs

Er is nog wat eigenaardigs aan de opgefriste Mazda 2 Hybrid. De Toyota Yaris kreeg in 2023 een update waarbij het motorvermogen uit de hybride aandrijflijn naar 131 pk ging. Die krijgt de Mazda 2 niet gek genoeg. Die moet het nog altijd doen met de oude aandrijflijn: ook een 1,5-liter driecilinder, maar dan met 116 pk. Samen met de elektromotor zorgt ie voor een 0-100-tijd van 9,7 seconden en een topsnelheid van 175 km/u.

Wijzigingen vanaf dit jaar

Voor de 2026-versie voert Mazda ook nog wat kleine veranderingen door. De instapper - de Prime-Line - heeft nu standaard stoelen voorin die in hoogte verstelbaar en verwarmd zijn. De ramen kun je niet elektrisch bedienen, de binnenspiegel dimt automatisch en het geluidssysteem van vier speakers is verbeterd.

Wat duurdere uitvoeringen krijgen meegespoten spiegelkappen terwijl de Homura- en Homura Plus-varianten zwarte spiegels houden. In deze twee laatste versies vind je nu ook zwarte details in de cabine. De topper - Exclusive-Line - heeft vanaf dit modeljaar led-verlichting voor en achter. Voor alle uitvoeringen zijn er drie nieuwe carrosseriekleuren: antracietgrijs, hemelsgrijs en varen groen.









Ook nieuw voor 2026 is de toevoeging van het Driver Monitoring System (DM) als standaarduitrusting voor alle uitvoeringen. Een infraroodcamera houdt de bestuurder in de gaten en zorgt voor een alarm als degene achter het stuur in slaap dreigt te vallen of afgeleid raakt.