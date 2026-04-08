Belgische Mazda-ontwerper verdedigt wildgroei aan grote schermen

Nadat de mobiele telefoon werd uitgevonden, hielden de makers ervan een wedloop om wie de kleinste mobieltjes kon fabriceren. Hierna werkte de concurrentie weer precies de andere kant op: wie kan de grootste smartphone maken die nog net in de handtas van mevrouw past? Eenzelfde strijd zien we gebeuren in auto-interieurs.

Cadillac is voorlopig koning interieurscherm. In de elektrische Escalade IQ zit maar liefst 55-inch (1,39 meter!) aan schermen. En wij maar denken dat het MBUX Hyperscreen van Mercedes zo groot is met z’n 39-inch.

Ook bij Mazda hebben ze de grote schermen gevonden. De samenwerking met het Chinese Changan zorgt ervoor dat de nieuwe 6e en CX6e zwaar verwant zijn aan de Chinese basissen. Zo ook aan de binnenkant. Waar Mazda’s eerder erg clean waren aan de binnenkant, huist er nu 26-inch aan displays. Da’s nogal een verandering.

Mazda-ontwerpbaas in Europa

Voor onze vrienden van Autoweek was het voldoende reden om de Belg Jo Stenuit aan zijn jas te trekken en hem hierover te bevragen. Stenuit is de ontwerpbaas van Mazda Europa en kreeg dus ineens te maken met een door Chinezen ingevulde lei in plaats van een schone. Dat moet vast anders werken zijn.

‘’Het enige dat we hebben overgenomen zijn de vlakken van de ruiten. Niet per se de uitsnede, maar juist de cilindervorm, de bolling. Maar verder hebben we alles veranderd - en we hebben het beter gemaakt. Maar ik vind het juist leuk om wat van die beperkingen te hebben en er dan toch een weg omheen te vinden en er iets moois van te maken’’, zegt Stenuit.

Schermen zijn beter zijn tellers

Dan naar de binnenkant. Daar verdedigt Stenuit de keuze voor de grote schermen. ‘’Ik vind een head-up-display veel belangrijker dan een instrumentencluster. Met een goede head-up-display heb je geen meters nodig, omdat je je beter kunt concentreren op de weg. Een scherm geeft veel meer mogelijkheden om zaken duidelijker te tonen. En dus niet per se meer.’’

Hij ontkent niet dat de displays juist voor de Aziaten zijn bedoeld: “We verkopen de auto ook in China en dus is wat de Chinese markt wil ook van belang. Het gaat daar heel erg om features in het interieur. In China staat men daar wat meer voor open.”

Over het volgende ontwerpproject van Mazda wil de Belg nog niets kwijt. Hij zegt alleen dat het ontwerp in december van dit jaar klaar moet zijn, ‘’maar het zal nog even duren voordat die in de showroom staat.” Waar zouden ze nu aan werken? De enorm coole SP met wankelmotor? Een nieuwe MX-5?