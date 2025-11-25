McLaren-bestuurder moet de bak in na bizarre crash

De jongeman mag heel blij zijn dat hij überhaupt nog leeft.

We weten niet of het aan de auto’s ligt of aan het type bestuurders, maar we horen heel vaak over McLarens die crashen. Waarschijnlijk is het een combinatie van beide. Nu hebben we weer een bizar verhaal met een McLaren in de hoofdrol.

Het ongeluk gebeurde al even geleden, maar de bestuurder is nu veroordeeld. De 28-jarige jongeman reed in december 2023 veel te hard door een 30 mph (48 km/u) zone in het Engelse Lytham St Annes. Hij noteerde een gemiddelde snelheid van 146 km/u.

De McLaren-bestuurder reed dus ongeveer drie keer de toegestane snelheid. Niet geheel verrassend ging het gruwelijk mis. Hij verloor de controle over zijn auto en klapte met hoge snelheid op een huis. Daarbij vloog zowel de auto als het huis in de fik.

Op miraculeuze wijze kunnen de bestuurder en zijn passagier dit navertellen. Hun geluk bij een ongeluk was dat ze uit de auto werden geslingerd en 25 meter verderop terechtkwamen. Het tweetal liep serieuze verwondingen op, maar heeft het overleefd.

De auto in kwestie is dusdanig beschadigd dat de politie deze ook niet meer goed kon identificeren. Ze schrijven namelijk dat het een McLaren 570GT is, terwijl het om een McLaren GT gaat. Maar goed, dat kunnen we ze niet kwalijk nemen. McLarens zijn al lastig te herkennen als ze nog wél intact zijn.

Inmiddels zijn we twee jaar verder en nu heeft de bestuurder zijn straf te horen gekregen. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en vier maanden. Ook heeft hij een rijontzegging gekregen van zes jaar en twee maanden. Maar je mag hopen dat hij zijn lesje al geleerd heeft, na deze heftige crash.

