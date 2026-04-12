McLaren geeft tekenen van leven, 'baanbrekend nieuw gamma' deze zomer

Het zijn barre tijden voor McLaren. Het merk is door de hele rollercoaster van een iconisch merk gegaan in de slechts vijftien jaar dat ze een eigen gamma straatauto's bouwen. Terwijl het met twee constructeurstitels en een coureurstitel in de F1 als een speer ging, lijkt het bij de straatauto's minder goed te gaan. De 750S en de GTS moeten eigenlijk van een opvolger worden voorzien. De Artura, die juist als een soort 'next gen' McLaren is bedacht, wil maar geen succes worden. Er moet iets nieuws bedacht worden, wat deze zomer gaat gebeuren.

Eerst even de basics. Dat McLaren iets aan het bekokstoven is terwijl het op sterven na dood lijkt voor het publieke oog, dat wisten we al. Vorig jaar maakten de betrokken partijen bekend dat een holding uit Abu Dhabi als geldschieter fungeert. Het hele verhaal is wat lastig, maar het komt erop neer dat deze holding onder de naam Forseven een gamma aan bijzondere SUV's en sedans ambieerde voor de rijkelui. Kort door de bocht gezegd is McLaren 'erbij gekocht' zodat de beginselen van dit plan nu geschaard kunnen worden onder een bekend merk. Het brengt hopelijk wat geld in het laatje zodat de supercars lekker kunnen blijven zoals ze zijn, terwijl ze daar niet exclusief op hoeven te leven.

Onthulling deze zomer

Ook wisten we al sinds vorig jaar dat één van de auto's een SUV is. Dealers hebben 'm al gezien en in dat artikel bespreken we de ins en outs voor zover bekend. Dankzij Autocar komen er nog meer puzzelstukjes bij. Bijvoorbeeld een datum waarop we dit hele feestje mogen verwachten. Het betreft deze zomer, omdat McLaren deze aankondiging lijkt te combineren met het uitrollen van de W1. Ook wordt bevestigd dat er 'meerdere modellen' al bij de dealers moeten staan voor 2030, met nog meer aankondigingen daarna. Veel concreter wordt het nog niet.

Hetgeen dat onthuld wordt deze zomer wordt nog niet bevestigd door de CEO van de nieuwe McLaren-fusie, Nick Collins. Bronnen melden aan Autocar dat deze zomer een concept onthuld wordt dat de toekomst moet voorspellen. Een Jaguar-tje, zeg maar. Wel omvangt het gamma al meerdere modellen en misschien nog wel het beste nieuws: niks wat op de planning staat is volledig elektrisch!

Elektrisch 'wanneer de markt dat wil'

Zo was ook het gerucht van de SUV van McLaren dat het een hybride wordt met een systeemvermogen van 1.000 pk, maar nog wel een groot deel van dat vermogen uit dezelfde V8 als de McLaren W1. De strategie lijkt erg op wat Porsche aan het doen is, al wordt niet bevestigd of Porsche één van de beoogde concurrenten is. Ook de andere modellen, we verwachten bijvoorbeeld ook performance-sedans, worden aangedreven door een verbrandingsmotor en het lijkt erop dat een V8 waarschijnlijk is. Niet alleen versimpelt dat de ontwikkeling, het is een mooi linkje met de supercars. Een volledig elektrisch model staat niet op de planning, want kijkend naar rivalen zit de markt daar nog niet om te springen.

Voor zover bekend gaan de supercars namelijk gewoon door met hoe het gaat en moet dat niet alleen de prestige blijven van McLaren, ook een mooi linkje met de Formule 1. Het merk heeft er nu echter last van dat er simpelweg geen geld is om mooie dingen te doen. De fusie met Forseven betekent dat dit geld er wel zou komen. Ietwat je ziel verkopen, maar dat is nou eenmaal nodig in deze zware tijden.