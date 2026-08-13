De automaker waarvan je het minst verwacht komt nu ook met een handbak

Als je jarenlang mensen ervan probeert te overtuigen dat die ouderwetse handbak een onnodig stuk verouderde technologie is die auto's onnodig slechter maken, maar ineens merkt dat geld niet stinkt, dan ga je blijkbaar overstag.

Vasthouden aan een geloof of principe is lastig als je financieel niet heel sterk staat. Zeker niet als je merkt dat de markt waarin je opereert duidelijk andere signalen afgeeft dan waar jij voor staat. Dan kan je natuurlijk stug vasthouden aan je principes en de rug recht houden en zeggen dat je niet voor iedereen bent, en dat dat okay is. Of je gaat gewoon maken wat men wel wil. Je kunt wel stellen dat dit laatste het geval is bij McLaren.

Hommage aan de M6GT

De autobouwer uit het Britse Woking maakt er geen geheim van dat het technisch de best presterende auto's wilt bouwen, zonder in te leveren op dagelijks comfort. Iets wat tot op zekere hoogte lukt en waarvan de W1, het laatste topmodel van het merk, wederom van getuigd. Maar vandaag de dag zitten mensen niet te wachten op klinische perfectie, men wil ruwe, ouderwetse mechanica en beleving. Gezien McLaren een rijke historie heeft, kan het daar makkelijk in voorzien.

Tenminste, daar lijkt het op, want de Engelsen teasen een nieuw model dat later deze week op Monterey Car Week gepresenteerd zal worden. In de teaser is duidelijk te zien dat McLaren voor de nieuwe vierwieler afwijkt van de moderne vormgeving en terugpakt op retro-looks. Wellicht zelfs een hommage aan de McLaren M6GT uit de jaren 60. Dat verzinnen we natuurlijk niet. De teaser voor het nieuwe model opent met de auto, en het kan geen toeval zijn dat McLaren een paar dagen geleden is begonnen met het tonen van een restauratieproject van diezelfde auto.

Lekker zelf roeren in de tandwielen

Het is wel overduidelijk dat ook McLaren terugschakelt naar de handbak voor dit nieuwe model. De nadruk ligt er wel heel erg op in de teaser. En dat is niet gek, nu andere sportwagenbouwers zoals Hennessey, Koenigsegg en Ferrari allemaal hun (semi)handgeschakelde modellen introduceren en hier een absurde meerprijs voor durven te vragen. Voor deze beleving wil de rijke medemens blijkbaar graag betalen.

Degene die deze speciale McLaren, die naar verluidt de codenaam P50 draagt, wil kopen, moet daar flink voor bloeden. Verwacht wordt dat hij ruim duurder wordt dan de duurste McLaren van het moment, die voor ruwweg twee miljoen euro van eigenaar wisselt. Daarnaast denkt men dat er minder dan 100 van gebouwd zullen gaan worden. Morgen weten we meer, want dan trekt iemand het doek van deze speciale auto.

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