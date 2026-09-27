Eindelijk gaat een welbekend merk meer echte namen gebruiken

Duidelijkheid kunnen we altijd waarderen, begrijp ons niet verkeerd. In een wereld van Vanquish'en, Vipers, Italia's en Raptors was de naam 'MP4-12C' echter een stuk minder sexy. Toen McLaren echt een gamma ging opbouwen, werd dit vervangen door het aantal pk's gevolgd door C, S of LT. Op zich mooi dat je weet dat een McLaren 750S dus in de sport-serie valt en 750 pk heeft, maar sexy is het niet. McLaren heeft het licht gezien en het begint er nu zeer sterk op te lijken dat er echte namen komen.

Op zich is dat niks nieuws, want speciale modellen kregen al vaker 'echte' namen. Denk aan Senna, Speedtail, Elva, Sabre, Solus, et cetera. Ook de Artura is bewijs dat seriemodellen een naam kunnen krijgen in plaats van dat model simpelweg de 680S te noemen.

McLaren stevent af op een wedergeboorte. Met geld van een grote internationale geldschieter wil het merk een nieuw gamma presenteren en hun huidige line-up volledig afbouwen. Alle voorbereidingen liggen al klaar. Dealers zouden al meerdere modellen gezien hebben, waaronder een super-SUV, een GT-coupé en een opvolger voor zowel de Artura als de 750S. Het merk veranderde ook hun logo, nog meer bewijs dat er een nieuw tijdperk voor de deur staat.

Historisch besef

Dat logo is trouwens niet volledig nieuw, sterker nog, het is een knipoog naar het verleden van McLaren. Het logo is gebaseerd op het allereerste logo wat Bruce McLaren gebruikte in zijn racedagen. Daarmee wil McLaren de huisstijl vernieuwen, maar ook de overbrugging tussen McLaren Racing en McLaren Automotive duidelijk maken. Ook al bestaat de Automotive-tak nog maar een jaar of vijftien, McLaren wil duidelijk maken dat de racedivisie die al zo oud is als de jaren '60 ook mee telt.

Een bonus daarvan is dat historisch besef vaak scoort. Zo'n geldschieter ziet natuurlijk het liefst een gamma vol met makkelijk te bouwen generieke auto's, maar McLaren lijkt echt duidelijk te willen maken dat ze gewoon zichzelf blijven. Door je vast te klampen aan de geschiedenis van Bruce McLaren als racer en teameigenaar, laat je zien dat ze hun geschiedenis nog begrijpen.

Nieuwe namen

Dat brengt ons bij nog een historisch linkje. McLaren heeft namelijk twee namen geregistreerd, dit werd gespot door CarBuzz. De twee namen in kwestie zijn Remuera en Muriwai. Twee namen die historisch significant zijn voor McLaren. Remuera is namelijk het stukje van Auckland in Nieuw-Zeeland waar Bruce McLaren geboren werd en opgroeide. Ook zat hier de garage van de vader van McLaren, waar Bruce begon met sleutelen en interesse kreeg in raceauto's bouwen.

Een perfect bruggetje naar de naam Muriwai. Deze naam kun je al kennen van een fraaie tint wit op McLarens, Muriwai White. De naam slaat op de Muriwai Beach Hill Climb vernoemd naar het nabijgelegen plaatsje Muriwai. Hier beleefde McLaren zijn racedebuut in 1952 in een Austin 7 Ulcer die hij zelf volledig uit elkaar heeft gehaald en met betere onderdelen weer in elkaar heeft gezet. Toen was Bruce 15 jaar oud. Dankzij de successen van McLaren wist hij binnen te komen bij het Driver to Europe-programma in Nieuw-Zeeland waar talenten racen voor een plekje in het Europees racen, wat toen ter tijd veel meer potentie bood voor je carrière. Hierdoor maakte McLaren de overstap naar Europa (Engeland) in 1958 en zijn huis wat hij daar kocht werd dan ook naar Muriwai vernoemd. Dit verklaart trouwens ook waarom er een Austin 7 in het McLaren Technology Centre staat: de auto waar het allemaal begon voor het merk als raceteam.

Toekomst

McLaren is lange tijd de nerd van de klas geweest op het gebied van supercars, maar het begint wel erop te lijken dat het merk deze poging echt gaat laten tellen. Echte namen, historisch besef en dan ook nog eens binnenkort een handgeschakelde supercar uitbrengen. Gaat het dan toch nog goedkomen met het merk?

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