Dit merk haalt zijn HELE gamma uit productie

Krijg nou wat. Als je hoort dat McLaren -in lijn der verwachtingen- stopt met de Artura, denk je: dan maar een 750S of GTS. Dan is er slecht nieuws. Ook boven die twee modellen hangt een donderwolk en dat zou betekenen dat McLaren alles wat ze bouwen uit productie halen. Daar zit natuurlijk een reden achter.

Het cancellen van de McLaren Artura moet geen gigantische verrassing zijn. Het model kende een moeilijke start en een moeilijke levensloop, dus een succes is het nooit geweest. Bovendien spaarden mensen liever door voor een 750S met V8 of een GTS als iets comfortabelere supercar. Veel meer dan dat biedt het McLaren-gamma niet, als je speciale modellen als de W1 even niet mee rekent.

Ook 750S en GTS kappen ermee

Volgens Autocar gaat McLaren dus hun hele gamma eruit gooien. Want ja, ook de 750S en GTS lopen tegen het einde van hun carrière aan. Dat is bij die modellen vreemder omdat je dan de pijlers van het gamma eruit haalt, maar qua leeftijd klopt het dan weer wel.

De McLaren 750S stamt uit 2017 als McLaren 720S. Het was dé McLaren, want hij volgde de 650S op en die was weer gebaseerd op de 12C waarmee het allemaal begon voor de Automotive-tak van het Britse merk. De pitch voor de 720S was vrij simpel. Hij reed vrijwel alles zoek, behalve extreem dure hypercars. Terwijl de 720S met zijn 720 pk sterke 4.0 V8 (toen een vernieuwde versie van de 3.8) qua prijs precies bij de andere supercars zat, zoals de Ferrari 488 GTB en Lamborghini Huracán. Uiteraard legde McLaren de nadruk op zeer geavanceerde engineering, hetgeen het karakter voor het merk vormt.

De McLaren 750S maakte er iets meer vermogen van (750 stuks, verrassend genoeg), maar verder was het vrij simpel een gefacelifte 720S. Het bewijst wel dat je een product misschien niet té lang moet uitmelken, want concurrenten hebben in die tijd niet stilgezeten. Ferrari heeft nu de sterkere 296 en de veel sterkere SF90, Lamborghini met de Temerario en Revuelto idem dito. McLaren lijkt een revolutie nodig te hebben en die komt er. Dat is ook de reden dat het gamma opgeschoond wordt.

McLaren GTS

De McLaren GTS is zo nodig nog een lastiger verkooppraatje en ook een auto die al sinds 2019 in productie is. Het merk had daarvoor al de 570GT, een iets meer op comfort georiënteerde versie van de 570S. De auto die simpelweg GT ging heten, moest dat idee doortrekken. De basis komt nog steeds van de 720S (en elke andere McLaren), maar dan met een iets fraaier afgewerkt interieur en welhaast meer bagageruimte. Er kon nu een golftas boven de motor liggen!

Dat is dan ook gelijk het probleem van de McLaren GT. Als Ferrari of Maserati het heeft over een Gran Turismo, heb je het over een auto met de motor voorin zodat er achterin ruimte is voor verrassend veel bagage. Een middenmotor supercar met de nadruk op lange afstanden is nog steeds een compromis. Ook bij de GT bleef de plaat ietwat hangen: de in 2023 gepresenteerde GTS was een héél subtiele facelift die qua cijfers ook niet echt bijster veel veranderde. McLaren is wel toe aan een revolutie, dus.

Hele gamma eruit

Ergens wel logisch dat één gefaalde auto en twee op leeftijd rakende modellen met pensioen gaan, al is het wel opmerkelijk dat dit betekent dat alle seriemodellen van McLaren er in één keer mee kappen in 2028. Dit ter voorbereiding van een baanbrekend nieuw gamma waarin de gaten opgevuld moeten worden die nu achter gelaten worden. Dat betekent een hybride supercar met V6 die de Artura én 750S gaat opvolgen, met cijfers dichter bij die laatste. Zij die een GT wensen krijgen nu een échte GT, een luxueuze hybride auto met de motor voorin die zijn pijlen richt op de Bentley Continental GT. En zij die, eh, geld in het laatje willen stoppen, krijgen een hybride SUV. Er werd ooit gesproken van een V8 in dit model, of dat echt zo is moet blijken.

Een Jaguar-esque strategie om McLaren een nieuw leven in te blazen. Een roze concept car verwachten we niet, maar wel tekenen van leven op basis van deze nieuwe auto's. We gaan het zien!

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