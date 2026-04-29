McLaren teaset Le Mans-auto voor klanten

Alsof een McLaren bezitten nog niet cool genoeg is, doet de Britse autobouwer er gewoon een schepje bovenop. Want waarom zou je genoegen nemen met een supercar, als je ook gewoon iets kunt kopen dat rechtstreeks van Le Mans komt?

Van Le Mans naar je garage

McLaren heeft een teaser losgelaten van zijn nieuwe hypercar voor het World Endurance Championship. De 24 uur van Le Mans is het uiteindelijke doel, waar de auto volgend jaar aan de start moet verschijnen. Maar het wordt nog veel interessanter, want naast de echte raceauto komt er ook een trackversie voor klanten. Ja, een soort GTR-variant die je dus gewoon kunt kopen, mits je bankrekening daar net zo veel zin in heeft als jij.

De twee modellen, de MCL-HY en de MCL-HY GTR, worden op 4 mei officieel onthuld.

Nieuwe look, nieuwe aanpak

De teaser laat nog niet alles zien, maar wel genoeg om te zien dat het design is aangepast ten opzichte van eerdere concepten. De verlichting bestaat uit één doorlopende strip die de voorkant omlijst, en het geheel oogt iets ronder en minder agressief dan je misschien zou verwachten.

Onderhuids wordt het serieuzer. De raceauto krijgt een twin-turbo V6, geleverd door Autotecnica Motori, en komt op een chassis van Dallara te staan. Dat zijn niet de minste namen als je serieus wilt meedoen in endurance racing.

Voor de happy few

Wat er precies in de trackversie komt te liggen, is nog niet duidelijk. Maar verwacht iets dat dicht tegen de raceauto aan zit, want dat is nou eenmaal het hele punt van dit soort projecten.

En laten we eerlijk zijn: dit is duidelijk niet voor iedereen. Dit is voor die speciale mensen die een circuit in hun achtertuin hebben of in ieder geval doen alsof. Voor de rest van ons blijft het vooral kijken, dromen en misschien een keer een poster ophangen.