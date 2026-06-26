McMurty toont het eerste beeld van de hardst zuigende Hypercar ooit

Als je op dit moment nog niet gehoord hebt van de McMurty Speirling PURE, dan moeten we toch eens gaan kijken naar die steen waar je al langer onder ligt. Het is namelijk zo dat de eerste productieversie van deze kleine hypercar klaar staat om aan het grote publiek getoond te worden. McMurty deelt het eerste beeld.

De Britse autobouwer werkt al sinds 2021 aan de Speirling en werd er plotsklaps beroemd mee toen het merk de auto de hillclimb in 2023 liet afleggen tijdens Goodwood Festival of Speed. Het kekke, maar heel hard zuigende (komen we zo op) autootje overtuigde met een belachelijke 0-100 sprinttijd van 1,4 seconden, 1.000 elektrische paarden op de achterwielen en het feit dat de coureur achter het stuur nergens het rempedaal leek te gebruiken om bochten goed te kunnen nemen.

Meer downforce dan gewicht

Dat laatste is mogelijk doordat deze 1.000 kilo wegende EV twee keer zoveel downforce genereert dan dat ie weegt. Hij zuigt zich letterlijk en figuurlijk aan het wegoppervlak met een aanzienlijk ventilatiesysteem dat de lucht onder de auto wegzuigt. Het is in essentie vergelijkbaar is aan wat Gordon Murrey in zijn GM T.50 heeft verwerkt.

Maar al het bovenstaande kan zo het raam uit, want we hebben nog geen idee in hoeverre al die indrukwekkende feitjes ook terug zullen komen op de daadwerkelijke productieversie van de Speirling PURE. McMurty claimt namelijk dat de hele auto opnieuw is ontworpen en ontwikkeld. Het resultaat daarvan is dat er slechts 5 procent van het origineel over is, de overige 95 procent van de onderdelen is compleet nieuw.

100 keer 1,16 miljoen euro

Al dat werk is niet gratis, wat de aanschafprijs van het tot 100 stuks gelimiteerde speciaaltje ietwat verklaart: 1 miljoen pond, oftewel 1,16 miljoen euro. En het is alsof je na het aftikken van dat bedrag je boodschappen kunt gaan doen in de eenpersoons EV. De auto heeft namelijk geen goedkeuring voor de openbare weg en mag dus enkel gebruikt worden op het circuit. Daarnaast is het ook nog onduidelijk wat de actieradius van de PURE zal zijn. De fabrikant laat alleen weten dat de hypercar een accupakket van 60 kWh zal krijgen.

Wat weten we wel? Hij wordt gepresenteerd in het groen en hij klinkt nog steeds als een Dyson on steriods.

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