Meer dan de helft van de nieuwe auto's is volgend jaar elektrisch

Je kunt de stekker voorlopig nog in de kast laten liggen, maar de elektrische auto wint volgend jaar wel een hele belangrijke strijd. Niet zozeer omdat Nederlanders massaal zijn gaan houden van EV's, maar omdat Den Haag en werkgevers een stevig zetje willen geven. Volgens ING is in 2027 naar verwachting de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch.

Je werkgever kiest straks je aandrijflijn

Dat de elektrische auto volgend jaar de meerderheid pakt, is vooral te danken aan de zakelijke rijder. Grote werkgevers willen steeds vaker dat de werknemer plaatsneemt in een stekkertrekker en vanaf 1 januari wordt het ook financieel nog een stuk minder aantrekkelijk om een nieuwe benzine- of dieselauto van de zaak te bestellen. Nog minder aantrekkelijk? Jazeker.

Werkgevers moeten dan namelijk een jaarlijkse pseudo-eindheffing van 12 procent over de cataloguswaarde betalen voor iedere nieuwe zakelijke auto zonder stekker. En je raadt het al, daar staan ze waarschijnlijk niet om te springen. ING verwacht dan ook dat die maatregel genoeg pijn doet om veel bedrijven richting elektrisch rijden te pushen.

Daardoor stijgt het marktaandeel van volledig elektrische auto's volgens de bank van ongeveer 40 procent dit jaar naar zo'n 55 procent in 2027. Dat betekent trouwens niet dat de helft van alle auto's op de Nederlandse wegen straks elektrisch is; we hebben het hier echt alleen om de nieuwverkoop.

Particulier trapt nog niet op het stroompedaal

Wie zijn auto zelf koopt, blijkt toch een stuk lastiger te overtuigen. Veel consumenten vinden een EV nog steeds te duur, kunnen thuis niet laden of wachten op wat de overheid straks met de wegenbelasting gaat doen. Ook de stevige afschrijving van sommige elektrische auto's helpt nou niet bepaald mee.

Toch ziet ING ook een lichtpuntje. Door de hoge (zeg maar gerust belachelijke) brandstofprijzen groeit de belangstelling voor elektrische occasions. Alleen is het aanbod van betaalbare gebruikte EV's nog altijd een beetje matig. Daardoor verdwijnen veel ex-leaseauto's nog steeds naar het buitenland, terwijl Nederlandse kopers juist op zoek zijn naar een betaalbare elektrische occasion.

Nederland rijdt steeds ouder

Opvallend genoeg betekent een groter aandeel elektrische nieuwverkopen niet automatisch dat het Nederlandse wagenpark sneller vergroent. Er worden namelijk gewoon te weinig nieuwe auto's verkocht. ING verwacht dat er dit jaar ongeveer 380.000 nieuwe auto's worden geregistreerd, dat zijn er zelfs iets minder dan vorig jaar. Bovendien rijden Nederlanders steeds langer door met hun huidige auto. Inmiddels is bijna 30 procent van alle auto's op de weg ouder dan vijftien jaar.

Dus, de elektrische auto wint volgend jaar waarschijnlijk wel de verkoopstrijd. Maar kijk niet gek op als je buurman in 2027 nog gewoon met zijn twintig jaar oude Golf of Astra de straat uit rijdt. De showroom verandert gelukkig een stuk sneller dan de oprit.

Hoe denken jullie over een EV kopen als particulier?

Via: Nu.nl

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