Meer doden in het verkeer, vooral mannen de klos

Nederland en verkeer: een gouden combinatie zou je zeggen toch? Helaas laten de nieuwste cijfers zien dat het asfalt in 2025 een stuk minder vriendelijk was dan gehoopt. Terwijl we massaal blijven fietsen, rijden en appen (stout), stijgt het aantal verkeersdoden weer. En ja, dat is precies zo ongemakkelijk als het klinkt.

Fietsland met een rafelrandje

Volgens het CBS kwamen vorig jaar 759 mensen om in het verkeer, dat is een flinke stijging ten opzichte van een jaar eerder. Opvallend, of misschien inmiddels voorspelbaar, is dat fietsers de grootste groep slachtoffers vormen. Met 281 doden laten ze automobilisten (228) achter zich.

Best apart in een land waar de fiets zo’n beetje cultureel erfgoed is maar goed. Hoe meer fietsen, hoe groter de kans dat het misgaat natuurlijk. Zeker als snelheid en kwetsbaarheid elkaar vaak onderweg tegenkomen, en laat dat nou precies zijn waar de moderne fiets (hallo e-bike) in uitblinkt.

Vooral mannen

Als het om verkeersdoden gaat, zijn mannen (helaas) oververtegenwoordigd. En niet zo’n beetje ook: 575 mannen tegenover 184 vrouwen. Dat verschil groeit zelfs, want het aantal mannelijke slachtoffers nam toe, terwijl het bij vrouwen juist daalde.

De oudere fietser: kwetsbaar en zichtbaar

De grootste stijging zit bij een zeer specifieke clubje: mannen van 70 jaar en ouder op de fiets. In 2025 overleden 118 van hen, een pittige toename. Relatief gezien blijven juist de oudste fietsers, vooral 80-plussers, het grootste risico lopen.

En dan komt de pijnlijke statistiek: bijna twee derde van de omgekomen fietsers overlijdt aan hoofdletsel. Helmen zijn in Nederland nog altijd “optioneel”, maar deze cijfers beginnen toch wel te schuren.

Botsing of gewoon pech?

Niet alle ongelukken zijn spectaculaire crashes. Sterker nog, een aanzienlijk deel van de fietsdoden valt zonder botsing. Gewoon een val, een stuurfout, een moment van pech, of gewoon ontzettend slecht evenwicht.

Aan de andere kant: vier op de tien fietsers die omkomen, botsen met een auto of bestelbus. Automobilisten spelen dus nog steeds een stevige rol in het geheel. Bij dodelijke auto-ongelukken is het vaak weer een andere auto of een vast object dat roet in het eten gooit. Het verkeer blijft een soort kettingreactie waarin iedereen elkaar beïnvloedt.

Meer dan cijfers alleen

Wat deze cijfers vooral laten zien, is natuurlijk dat mobiliteit in ons kikkerlandje steeds complexer wordt. Je hebt te maken steeds snellere fietsen, drukkere wegen en een vergrijzende bevolking. Die vormen samen een cocktail waar natuurlijk geen enkele verkeersregel volledig tegen bestand lijkt.

Tijd voor maatregelen

Ook onder inzittenden van bestel- en vrachtauto’s steeg het aantal doden opvallend. Reden genoeg voor actie: minister Karremans gaat onderzoeken welke maatregelen nodig zijn.

Meer veilige fietspaden en lagere snelheden liggen voor de hand. En misschien toch die fietshelm eens serieus nemen, want bij snorfietsers werkt het al.